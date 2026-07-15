Apple, Çin pazarında kendi yapay zekasını başlatıyor: Alibaba ile iş birliği

Apple, Apple Intelligence üretken yapay zeka sistemini Çin pazarına sunmak için önemli bir adım attı. Reuters'ın haberine göre, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Apple'ın hizmetlerini kullanmasına izin verdi. Bu anlaşma kapsamında Apple, iOS, iPadOS, macOS ve visionOS işletim sistemlerine Alibaba'nın Qwen yapay zeka modelini entegre edecek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu iş birliği, Çin'in şirket için en büyük ve kârlı pazarlardan biri olmaya devam etmesi nedeniyle Apple için stratejik açıdan oldukça önemli. Yılın ikinci çeyreğinde Apple'ın Çin'deki satışları yüzde 28 artarak 20,5 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, yakın zamanda gerçekleştirilen büyük indirimler ve alışveriş festivali sonucunda iPhone akıllı telefonları ülke pazarında yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Yerel ortak seçimindeki zorluklar

Apple Intelligence sistemini Çin'de uygulama süreci kolay olmadı. Başlangıçta şirketin Baidu ile görüşmeler yaptığına dair haberler yayılmıştı, ancak modellerin yerel kullanıcıların gereksinimlerine göre uyarlanmasında sorunlar yaşandı. Ayrıca DeepSeek ve ByteDance gibi diğer büyük teknoloji devleriyle de iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği belirtiliyor.

Bu arayışlar ve müzakereler nedeniyle 2024'te piyasaya sürülen Apple Intelligence özelliklerinin Çin pazarına girişi biraz gecikti. Sonuç olarak Alibaba ile varılan anlaşma, Apple cihazlarında metin ve görselleri anlama ve oluşturma gibi gelişmiş yeteneklerin sunulmasının önünü açıyor.

Alibaba ve pazar tepkisi

Alibaba temsilcileri, CNBC'ye yaptıkları açıklamada Qwen modelinin Apple Intelligence ekosistemine tam olarak entegre edileceğini doğruladı. Kesin tarihler açıklanmamış olsa da, bu haber finans piyasalarını olumlu etkiledi. Özellikle Alibaba hisseleri, ABD borsalarında işlemler başlamadan önce yüzde 4, sonrasında ise yüzde 6'dan fazla değer kazandı.

Çin yasalarına göre, yabancı şirketlerin cihazlarında yapay zeka hizmetleri sunabilmeleri için yerel lisanslı modelleri kullanmaları zorunludur. Apple ve Alibaba iş birliği sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda Apple'ın Çin'deki düzenleyici kurumlarla uzlaştığının ve konumunu güçlendirdiğinin bir göstergesidir.