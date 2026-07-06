Akıllı gözlük pazarında yeni lider: Even Realities'in değeri 1 milyar dolara ulaştı

ABD ve Çin arasındaki teknolojik yarış yeni bir aşamaya geçiyor. Meta ve Snap gibi devler kendi akıllı gözlüklerini tanıtırken, pazarda yeni ve güçlü bir oyuncu ortaya çıktı. Shenzhen merkezli girişim Even Realities, son yatırım turunda 150 milyon dolar toplayarak piyasa değerini 1 milyar dolara çıkardı ve resmen "unicorn" statüsüne ulaştı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, bu yatırım turuna Meituan ve Tencent gibi teknoloji devleri öncülük etti. Dikkat çekici olan ise, Even Realities şirketinin eski Apple mühendisleri tarafından kurulmuş olması. Şirketin CEO'su Will Wang, daha önce Apple Watch ve iPhone projelerinde çalışmış olup, ekibiyle birlikte geleneksel teknolojik cihazlar ile lüks optik ürünler arasında bir denge kurmayı hedefliyor.

Gizlilik ve ekran odaklı yaklaşım

Pazardaki birçok rakibinin aksine, Even Realities cihazlarında kameraya yer vermemeye karar verdi. Bu karar, kullanıcıların özel hayatının gizliliğini korumak amacıyla alındı. Şirketin yeni G2 amiral gemisi, verileri doğrudan kullanıcının gözü önündeki şeffaf ekrana yansıtırken, çevredeki görüntüleri kaydetmiyor.

Even Realities cihazları aşağıdaki benzersiz özelliklere sahip:

Kamera bulunmaması sayesinde yüksek seviyede gizlilik;

Even R1 akıllı yüzük aracılığıyla uzaktan kontrol imkanı;

Gerçek zamanlı sohbet çevirisi ve metin olarak ekranda gösterme;

Avrupa'nın katı veri koruma standartlarına uyumluluk.

Şirket CEO'su Will Wang, akıllı gözlüklerin bir insanın takabileceği en kişisel bilişim cihazı olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, donanım ve yazılım düzeyinde güvenliğe büyük önem verilmiş. Örneğin, Conversate fonksiyonu ses kayıtlarını saklamaz, bunun yerine onları anında metne dönüştürerek kullanıcıya anlaşılmayan terimleri açıklar.

Optik teknolojisine yapılan büyük yatırım

Akıllı gözlük üretimi, bir akıllı telefon veya akıllı saat geliştirmekten temelden farklıdır. Even Realities, ana yatırımını optik ekranlar ve dalga kılavuzu (waveguide) teknolojisine yönlendirdi. Bu teknoloji; mikroçip, optik ve ekranın tek bir bütünleşik sistem olarak tasarlanmasını gerektiriyor, bu da şirketi pazardaki diğer girişimlerden ayırıyor.

Şirketin büyüme hızı da oldukça etkileyici. Bir yıl önce ekipte sadece 30-40 çalışan varken, bugün bu sayı 400'e ulaştı. İlk model olan G1, 10 binden fazla satarak kendi kategorisinde rekor kırmıştı. Şimdi ise G2 modeliyle şirket, küresel pazarda Meta gibi devlerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Akıllı cihazlara olan ilginin arttığı göz önüne alındığında, kamerası olmayan ve gizliliği ön planda tutan bu tür cihazların gelecekte popülerleşmesi muhtemeldir. Şimdilik Even Realities ürünleri ağırlıklı olarak Çin ve Batı pazarlarında aktif olarak satılsa da, yatırım hacmi markanın yakında uluslararası ölçekte genişleyeceğinin bir göstergesidir.