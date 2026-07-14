PixVerse 439 milyon dolar yatırım alarak unicorn statüsüne ulaştı

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PixVerse 439 milyon dolar yatırım alarak unicorn statüsüne ulaştı

Yapay zeka destekli video oluşturma teknolojileri pazarında yeni bir lider yükseliyor. Singapur merkezli PixVerse girişimi, C serisi yatırım turunu başarıyla tamamlayarak toplam 439 milyon dolar fon topladığını duyurdu. TechCrunch'ın haberine göre, bu finansman akışının ardından şirketin piyasa değeri 2 milyar doları aştı ve resmen "unicorn" (değeri 1 milyar doları aşan girişim) statüsüne ulaştı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

PixVerse, 2023 yılında Wang Changhu ve Jaden Xie tarafından kuruldu. Wang Changhu'nun daha önce ByteDance bünyesinde bilgisayarlı görü (computer vision) alanında çalıştığı ve TikTok platformunun görsel anlama teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Bu deneyim, bugün PixVerse modellerinin doğruluğu ve kalitesi için temel oluşturuyor.

Yatırım turuna Alibaba, Lollapalooza Capital, Ivy Capital ve Mirae Asset gibi dünyanın önde gelen teknoloji devleri ve risk sermayesi fonları katıldı. Toplanan fonlar, şirketin küresel ölçekte büyümesi ve yapay zeka tabanlı "dünya modelleri" (world models) üzerindeki araştırmaların güçlendirilmesi için kullanılacak.

Profesyonel ve bireysel kullanım için çeşitli modeller

PixVerse, pazardaki konumunu güçlendirmek için kullanıcılara üç farklı kategoride model sunuyor:

  • V-Series: Sıradan tüketiciler ve API aracılığıyla entegrasyon sağlayan geliştiriciler için tasarlanmış video modeli.
  • C-Series: Profesyonel sinema endüstrisi ve ticari reklam filmleri hazırlamak için yüksek kaliteli iş akışları sağlayan model.
  • R-Series: Oyun endüstrisi ve sanal dünyalar oluşturmak için tasarlanmış özel dünya modelleri.
Şirket yetkililerine göre, araçları sayesinde 4K çözünürlüğünde ve ses ile zenginleştirilmiş videolar oluşturmak mümkün. Şu anda platformda 150 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı bulunuyor ve her ay yaklaşık 15 milyon kişi bu hizmeti aktif olarak kullanıyor. Fiyatlandırma konusunda da girişim rekabetçi bir teklif sunuyor: görüntüden video oluşturmanın dakikası yaklaşık 4,80 dolar.

PixVerse kurucularından Jaden Xie, pazardaki rekabet hakkında konuşurken OpenAI'ın Sora projesini geçici olarak durdurduğuna, Meta ve Tencent gibi devlerin ise henüz yüksek kaliteli video modelleri sunamadığına dikkat çekti. Xie'ye göre, şu anda pazarda kalite standartlarını karşılayabilen sayılı şirket kaldı ve PixVerse bunlardan biri.

Girişimin temel avantajının veri tabanının büyüklüğünden ziyade, verileri etiketleme (labeling) yöntemi olduğu belirtiliyor. TikTok platformunda kullanılan görsel analiz teknolojileri burada da devreye giriyor. Bu durum, yapay zekanın videodaki her bir öğeyi daha doğru anlamasını ve kullanıcı isteğine daha uygun sonuçlar vermesini sağlıyor.

Gelecekte PixVerse, sadece eğlence içerik üreticileri için değil, aynı zamanda pazarlama, eğitim ve kurumsal sektör için de önemli bir araç olmayı hedefliyor. Özbekistanlı yaratıcılar ve video içerik üreticileri için de bu tür platformların gelişimi, yüksek kaliteli görsel ürünleri daha ucuza ve daha hızlı hazırlama imkanı sunuyor.

PixVerseYapay ZekaGirişimAlibabaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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