Apple Intelligence Çin pazarına giriyor: Alibaba ve Baidu ile iş birliği onaylandı

ABD merkezli Apple şirketi, yapay zeka tabanlı Apple Intelligence teknolojisini Çin pazarında kullanıma sunmak için önemli anlaşmalara vardı. Çin İnternet Bilgi Ofisi (CAC), bu hizmetlerin ülke sınırları içerisinde sunulmasına onay verdi. Bu adım, Apple'ın dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından birinde konumunu koruması ve rekabet gücünü artırması açısından kritik bir öneme sahip. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Reuters ve TechCrunch'ın haberlerine göre Apple, iOS, iPadOS, macOS ve visionOS işletim sistemlerine yerel devler olan Alibaba ve Baidu şirketlerinin yapay zeka modellerini entegre edecek. Özellikle Alibaba tarafından geliştirilen Qwen AI modeli, Apple cihazlarındaki metin ve görselleri analiz etme ve oluşturma işlevlerini sağlayacak. Baidu temsilcileri de Apple ile Çinli kullanıcılar için özel özellikler üzerinde çalıştıklarını resmen doğruladı.

Yerel iş birliğinin stratejik önemi

Çin yasalarına göre, yabancı şirketler tarafından sunulan yapay zeka hizmetlerinin yerel düzenleyiciler tarafından sıkı bir denetimden geçmesi ve veri güvenliği gerekliliklerini karşılaması gerekiyor. Apple Intelligence özelliklerinin 2024 yılında küresel çapta piyasaya sürülmesine rağmen Çin'de gecikmesinin nedeni tam olarak bu düzenleme süreçleriydi. Yerel sağlayıcılarla iş birliği yapmak, Apple için bu engelleri aşmanın tek yolu oldu.

Edinilen bilgilere göre Apple, sadece Alibaba ve Baidu ile sınırlı kalmayıp DeepSeek ve ByteDance gibi diğer büyük teknoloji şirketleriyle de entegrasyon olanaklarını araştırıyor. Bu durum, Apple cihazlarının Çin'deki ekosistemini daha da zenginleştirmeye ve kullanıcılara yerelleştirilmiş en ileri düzey hizmeti sunmaya yardımcı olacak.

Ekonomik göstergeler ve pazar payı

Çin pazarı, Apple için stratejik açıdan son derece önemli bir yere sahip. Şirketin bu bölgedeki satışları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. Yakın zamanda uygulanan büyük indirimler ve kampanyalar sayesinde iPhone modelleri, Çin akıllı telefon pazarında yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Apple Intelligence sisteminin devreye alınması şu imkanları sunacak:

Metin düzenleme ve özetleme;

Görsel oluşturma ve işleme;

Siri sesli asistanının daha akıllı ve doğal iletişim kurma yeteneği;

Yerel hizmetler ve uygulamalarla derin entegrasyon.

Alibaba ve Apple henüz iş birliğinin kesin tarihlerini açıklamamış olsa da, entegrasyon sürecinin önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu anlaşma, Apple'ın küresel yapay zeka yarışında, özellikle karmaşık düzenlemelere sahip pazarlarda yerini sağlamlaştırma konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.