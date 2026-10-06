Ölü yıldız küllerinden yeni nesil bir gezegen doğdu

Uluslararası bir gökbilimci grubu, Güneş benzeri yıldızların yaşam döngülerini tamamladıktan sonra bile çevrelerinde yeni gezegenlerin oluşabileceğine dair ilk kanıtları elde etti. Bu keşif, evrendeki evrimsel süreçlere dair algıları kökten değiştirebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınının bildirdiğine göre, tespit edilen gök cismi yıldızın ölümünden önce mevcut değildi ve yıldızın beyaz cüce aşamasına geçiş sürecini yaşamamıştı. Yeni gezegen, doğrudan yıldızın yaşamının son evresinde uzaya fırlattığı maddeler sayesinde oluştu.

Yıldız evriminde yeni bir sayfa

Güneş gibi orta kütleli yıldızlar , evrimlerinin sonunda dış katmanlarının hızla genişlediği bir aşamadan geçerler. Helyum ve diğer ağır elementler yandıktan sonra bu katmanları uzaya saçarlar; sonuçta gezegenimsi bulutsu oluşur ve geriye kalan çekirdek beyaz cüceye dönüşür.

Bilim dünyasında daha önce gezegenimsi bulutsuların içinde tam teşekküllü gök cisimlerinin bulunabileceğine şüpheyle bakılıyordu. Ancak son yirmi yılda yapılan gözlemler, beyaz cücelerin kayalık gezegenlerin yapısına özgü maddeler içeren gök cisimlerini parçalayıp yutabildiğini gösterdi.

Bilimsel araştırmaların önemi

Yapılan son araştırmalar, mevcut bilimsel görüşleri önemli ölçüde genişletiyor. Bilim insanları artık ölü yıldız kalıntılarının çevresinde bütün bir «ikinci nesil gezegenler» sisteminin ortaya çıkabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Uzmanlara göre, bu tür yeni dünyaların gelecekte bizim Güneşimizin de uzaya fırlatacağı maddeler temelinde oluşması ihtimal dışı değil. Bu durum, evrendeki madde döngüsü ve yıldız sistemlerinin yeniden doğuş süreçlerini daha derinlemesine anlama imkanı sağlıyor.