Doha'da büyük heyecan: Özbekistan deplasmanda Suudi Arabistan'ı nasıl mağlup etti?
Özbekistan milli futbol takımı, Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen uluslararası hazırlık maçında sahaya çıktı. Büyük bir mücadeleye sahne olan önemli karşılaşmada temsilcilerimiz Suudi Arabistan milli takımına karşı 2:1'lik skorla iradeli ve güven verici bir galibiyet elde etti.
Sherzod Esanov'un muhteşem dublesi ve heyecan dolu skor
Maçın başından itibaren her iki takım da aktif bir şekilde hücuma geçti. Maçın kahramanı olan forvetimiz Sherzod Esanov 19. dakikada yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek skoru açtı. Hızlı golden sonra Suudiler hücumu güçlendirdi ve 23. dakikada Firas Al-Buraykan dengeyi sağladı.
Ancak ilk yarı bitmeden forvetimiz tekrar sahneye çıktı:
Galibiyet golü: 35. dakikada Sherzod Esanov bir kez daha rakip savunmayı çaresiz bırakarak, düzgün bir vuruşla Özbekistan milli takımını tekrar öne geçirdi (2:1).
Kırmızı kart ve üstünlüğü koruma
İkinci yarıda Suudi Arabistan milli takımı için durum daha da zorlaştı. Yedekten oyuna giren savunma oyuncusu Ali Lajami, sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü elinde bulunduran Özbek futbolcular, maç sonuna kadar skoru koruyarak önemli bir galibiyete imza attılar.
Maç istatistikleri
Detaylar
Maçın yeri
Doha, Katar (uluslararası hazırlık maçı)
Final skoru
Suudi Arabistan — Özbekistan 1:2
Goller
Sherzod Esanov (19, 35) — Firas Al-Buraykan (23)
İhraç
Ali Lajami (Suudi Arabistan)
Kasım ayı sonuçları ve FIFA puanları
Böylece Özbekistan milli takımı, Kasım ayı hazırlık maçları serisini yüksek moral ve galibiyetle tamamladı. Hatırlatmak gerekirse, 12 Kasım'da Fabio Cannavaro'nun öğrencileri Rusya milli takımına karşı oynanan zorlu mücadelede 2:3 mağlup olmuştu.
Suudi Arabistan maçı öncesinde Özbekistan milli takımı FIFA sıralamasında 60. sırada yer alıyordu. Deplasmanda kazanılan bu değerli galibiyet, temsilcilerimize fazladan 5,35 FIFA puanı kazandırdı. Sonuç olarak milli takımın toplam puanı 1418,10'a ulaştı, ancak diğer maçların sonuçlarına göre takımımızın sıralamadaki yeri değişmedi.
Sizce Sherzod Esanov'un parlak performansı ve milli takımımızın Kasım ayı sonuçları, gelecekteki resmi maçlar öncesinde teknik heyete nasıl fırsatlar sunuyor? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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