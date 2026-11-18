Özbekistan milli futbol takımı, Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen uluslararası hazırlık maçında sahaya çıktı. Büyük bir mücadeleye sahne olan önemli karşılaşmada temsilcilerimiz Suudi Arabistan milli takımına karşı 2:1'lik skorla iradeli ve güven verici bir galibiyet elde etti.

Sherzod Esanov'un muhteşem dublesi ve heyecan dolu skor

Maçın başından itibaren her iki takım da aktif bir şekilde hücuma geçti. Maçın kahramanı olan forvetimiz Sherzod Esanov 19. dakikada yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek skoru açtı. Hızlı golden sonra Suudiler hücumu güçlendirdi ve 23. dakikada Firas Al-Buraykan dengeyi sağladı.

Ancak ilk yarı bitmeden forvetimiz tekrar sahneye çıktı:

Galibiyet golü: 35. dakikada Sherzod Esanov bir kez daha rakip savunmayı çaresiz bırakarak, düzgün bir vuruşla Özbekistan milli takımını tekrar öne geçirdi (2:1).

Kırmızı kart ve üstünlüğü koruma

İkinci yarıda Suudi Arabistan milli takımı için durum daha da zorlaştı. Yedekten oyuna giren savunma oyuncusu Ali Lajami, sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü elinde bulunduran Özbek futbolcular, maç sonuna kadar skoru koruyarak önemli bir galibiyete imza attılar.