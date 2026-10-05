Gökbilimciler ölü bir yıldızın kalıntılarından oluşan ikinci nesil bir gezegen keşfetti

·14·Teknoloji
Gökbilimciler ölü bir yıldızın kalıntılarından oluşan ikinci nesil bir gezegen keşfetti

Uluslararası bir gökbilimci grubu, bir beyaz cüce etrafında dönen ikinci nesil bir gezegenin varlığına dair ilk güvenilir kanıtları elde etti. Bu gök cisminin, ana yıldızının ölümünden sonra geride kalan maddelerden oluşmuş olabileceği bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınına göre, Jüpiter boyutundaki gaz devi, HS 0209+0832 beyaz cücesinin etrafında hareket ediyor ve tam bir yörünge dönüşünü yaklaşık 4,4 Dünya gününde tamamlıyor. Genellikle gezegenler, yıldızlarla aynı zamanda genç bir yıldızı çevreleyen protoplanet diskten oluşur. Ancak bu durumda bilim insanları tamamen farklı bir senaryo öne sürüyorlar.

Sıra dışı gezegen oluşumunun sırları

Araştırmacılar, bu gök cisminin yıldızın evriminin son aşamalarını tamamlayıp dış katmanlarını fırlattıktan ve bir beyaz cüceye dönüştükten sonra meydana geldiğini belirtiyor. Yazarların onu eski efsanelerdeki anka kuşuna benzetmelerinin nedeni tam da bu; çünkü ölü bir yıldızın maddesinden yeniden "hayata" dönmüş durumda.

Bu hipotezi doğrulayan temel kanıt, beyaz cücenin atmosferindeki kimyasal bileşim oldu. Burada çinko, bakır ve özellikle niyobyum gibi ağır elementlerin alışılmadık derecede yüksek konsantrasyonları tespit edildi. Bazı maddelerin miktarının Güneş'teki değerlerden yaklaşık bin kat daha fazla olduğu anlaşıldı.

S-süreci ve yıldız evrimi

Tespit edilen ağır elementler, yaşlı yıldızların içindeki nükleer reaksiyon zinciri olan s-süreci ile ilişkilidir. Bu süreçler özellikle yıldız evriminin geç aşamalarında, dış katmanlar atılmadan hemen önce aktif bir şekilde gerçekleşir. Sistemin kimyasal bileşimini önemli bir keşif haline getiren faktör tam da budur.

Şu anda beyaz cüce, yakınındaki gaz devinden yavaş yavaş madde çekiyor. Yıldız kalıntısının atmosferine düşen bu malzeme, gökbilimcilere yok olmakta olan gezegenin kimyasal bileşimini doğrudan beyaz cücenin spektrumuna bakarak inceleme imkanı veriyor.

NASA teleskobu gözlemleri ve çift yıldızların sırrı

Araştırmayı derinleştirmek amacıyla NASA'nın TESS uzay teleskobu ile ek gözlemler yapıldı. Sistemin parlaklığında yaklaşık 4,4 günlük bir periyodiklik bulundu; bu, nesnenin beyaz cüce etrafındaki dönüş süresiyle tam olarak örtüşüyor.

Bilim insanlarına göre, böyle yeni bir gezegenin yıldız ölümünden sonra oluşması özel koşullar gerektiriyor. Başlangıçta güneş benzeri bir yıldız kırmızı deve dönüşerek dış maddesinin önemli bir kısmını fırlatır. HS 0209+0832'nin geçmişte bir çift yıldız sistemine dahil olduğu tahmin ediliyor. İkinci yıldızın kütleçekimi, fırlatılan maddenin bir kısmını tutarak onu beyaz cüce etrafındaki yörüngeye geri döndürmüş ve yeni bir disk ile gezegenin doğuşu için gerekli ortamı yaratmıştır.

AstronomiBeyaz CüceGezegenUzayNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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