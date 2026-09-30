Tarihteki en sıcak yıldızın etrafında ötegezegen bulundu

Gökbilimciler, TESS uzay teleskobundan elde edilen verileri analiz ederken çığır açan bir keşfe imza attılar. Ixbt.com'un haberine göre, Dracon takımyıldızında yer alan HD 156295 adlı beyaz-mavi dev yıldızın etrafında olası bir ötegezegen tespit edildi. Eğer bu sinyal doğrulanırsa, söz konusu gök cismi yaşanabilir bölgesinde gezegen bulunan tarihteki en sıcak yıldız olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güneş'ten 1,67 kat daha büyük kütleye sahip olan bu yıldızın sıcaklığının yaklaşık 7 767 Kelvin olduğu biliniyor. Güneş'ten 9,16 kat daha parlak olan yıldız, Dünya'dan sadece 140 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu için çıplak gözle bile görülebiliyor. HD 156295 b olarak adlandırılan keşfedilen nesne, Jüpiter'den yaklaşık 6,3 kat daha ağır olup yıldızın etrafında 4 astronomik birim mesafede dönüyor ve tam bir turunu 2 200 günde tamamlıyor.

Bilimsel yaklaşım ve yeni yöntemler

Bu devasa yıldız sisteminde bir gezegen bulmak hiç de kolay olmadı. Genellikle kullanılan geçiş yöntemi ve radyal hızlar, A sınıfı alt devler için neredeyse etkisizdir; çünkü bu yıldızların hızlı dönüşü ve dar spektral çizgilerinin olmaması buna engel teşkil eder. Bu nedenle araştırma ekibi, pulsasyon zamanlama yöntemini kullandı.

Delta Scuti türü yıldızlar yüksek kararlılıkla titreşirler. Eşlik eden nesnenin kütle çekimi, titreşim fazını hafifçe kaydırır ve tam da bu mikroskobik gecikmeler sayesinde ikinci nesnenin yörüngesi yeniden oluşturulur. Yazarlar, titreşimlerdeki değişimlerin de yörünge sinyalini taklit edebileceği gerekçesiyle bu bulguya yaklaşık yüzde 50'lik bir güvenilirlik payı veriyorlar.

Gelecekteki gözlemler ve beklentiler

Araştırma kapsamında sonraki adımlar da planlandı. 2027'de beklenen TESS verileri, gözlem tabanını 3 000 güne kadar uzatarak ötegezegenin varlığını netleştirmeye yardımcı olacak. Ek bir filtre olarak ise Gaia DR4 astrometrisi hizmet verecek; bu sistem 66 aylık bir veri tabanıyla tam yörünge süresini kapsayacak ve gezegen gerçekten mevcutsa 300 mikrosaniyelik bir kaymayı kaydedecek.

Ayrıca aynı örneklem dahilinde, Jüpiter kütlesinin 25 ila 59 katı ağırlığında 8 kahverengi cüce adayı daha bulundu. Bunlardan 6 tanesi, doğrudan "kahverengi cüce çölü" olarak adlandırılan istatistiksel açıdan nadir bir bölgeye düşüyor. Gelecekte parlak yıldızlar için tasarlanan PLATO teleskobunun, pulsasyon zamanlama hassasiyetini önemli ölçüde artırarak sıcak A-tipi yıldızların etrafında Jüpiter kütlesindeki eşlikçileri ilk kez arama imkanı sunması bekleniyor.