Gökbilimciler dört nesil jetli nadir bir radyo galaksi keşfetti

Gökbilimciler, evrende süper kütleli bir kara deliğin dört ayrı aktivite döneminden geçtiği ilk radyo galaksiyi tespit ettiler. ixbt.com'a göre, J023721.13−010528.5 olarak adlandırılan bu nadir nesne, bir galaksi kümesinin merkezinde yer alıyor ve toplam uzunluğu yaklaşık 3,9 milyon ışık yılına ulaşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu devasa S-şekilli radyo çizgisi, hem Dünya hem de tüm modern astrofizik için büyük önem taşıyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, galaksinin merkezinde Güneş'in kütlesinden yaklaşık 2,28 milyar kat daha ağır bir süper kütleli kara delik bulunuyor. Bu kadar büyük kütleli nesnelerin döngüsel aktivitesi, evrenin evrimini anlamada önemli bir anahtardır.

Dört katlı aktivitenin sırrı

Tekrarlayan aktivite işareti, uGMRT, MeerKAT ve VLA radyo teleskopları kullanılarak farklı frekanslarda kaydedilen veriler temelinde ortaya çıkarıldı. Merkezi galaksinin her iki tarafında simetrik olarak yerleşmiş dört çift kompakt yüksek radyo parlaklığı bölgesi tespit edildi.

Temel kanıt olarak yayılan plazmanın yaşı öne sürüldü. Radyo spektrumu, çekirdek çıkışından uzaklaştıkça keskinleşiyor, bu da elektronların yaşlandığını gösteriyor. Özellikle, radyasyon yaşı çekirdeğe en yakın S1 bölgesindeki 4,5 milyon yıldan, en uzak N4 bölgesindeki 20,5 milyon yıla kadar değişen bir aralığı kapsıyor.

S-şekli ve dinamiği

Bu sıralama, tüm bileşenlerin tek bir jet içindeki rastgele plazma kümeleri olduğu varsayımını çürütüyor. Sistem, dört kez ardışık aktivite epizoduna sahip bir quadruple-double radio galaxy (QDRG) olarak yorumlandı.

Araştırma, jetlerin her seferinde aynı yönü korumadığını gösterdi. İçteki N1–S1 çiftine kıyasla sonraki çiftlerin yönü saat yönünün tersine 7°, 16° ve 24° saptı. İşte bu kademeli eksen kayması, karakteristik S-şeklini oluşturdu.

Yazarlar bu geometriyi merkezi kara deliğin presesyonu ile ilişkilendiriyor. Sistemdeki yaş ve mesafe arasında gözlemlenen ilişki, jet gücünün azalmasına veya bireysel aktif fazların süresinin kısalmasına işaret ediyor.