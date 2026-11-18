Rusya milli takımı 2026 yılını iki galibiyetle kapattı. Valeriy Karpin'in öğrencileri önce Taşkent'te Özbekistan'ı 3:2 mağlup etti, ardından Krasnodar'da Venezuela'yı 2:0 yendi. Rusya milli takımı teknik direktörü, yılın değerlendirmesini yaparken takımının performansından memnun olduğunu belirtti. Ancak Özbekistan ile oynanan maça ilişkin sözleri, Özbek taraftarların dikkatini çekecek cinsten. «Özbekistan'daki ilk yarı hariç» Valeriy Karpin'e göre, Rusya milli takımı için 2026 yılı futbol açısından başarılı geçti. Teknik direktör sadece sonuçları değil, sahadaki oyun kalitesini de yüksek değerlendirdi. «Futbol açısından bakıldığında yılın kötü geçmediğini, aksine başarılı olduğunu düşünüyorum. Rakipler de güçlü ve ilginçti. Sonuçları sadece tabeladaki skora göre değil, oyun kalitesine göre de değerlendirirsek, oldukça başarılı diyebilirim. Milli takım neredeyse tüm maçlarda iyi bir görüntü sergiledi, sadece Özbekistan'daki maçın ilk yarısı bunun istisnasıydı. Geri kalan tüm maçlarda takım çok yüksek seviyede mücadele etti» dedi Karpin.

Gerçekten de Taşkent'teki karşılaşma Rusya milli takımı için kolay geçmemişti. Özbek futbolcular ilk yarıda 2:0 öne geçerek rakibi ciddi şekilde zor durumda bıraktı. Ancak Ruslar daha sonra durumu tersine çevirerek 3:2 kazandı. Rusya milli takımı 2026 yılında nasıl bir sonuç elde etti? Karpin'in öğrencileri yıl boyunca toplam 10 maç yaptı. Bunların yedisini kazandı, iki kez berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup oldu. Rusya milli takımının 2026 yılı sonuçları: Rakip Skor Sonuç Nikaragua 3:1 Galibiyet Burkina Faso 3:0 Galibiyet Trinidad ve Tobago 3:0 Galibiyet İran 2:0 Galibiyet Namibya 6:0 Galibiyet Özbekistan 3:2 Galibiyet Venezuela 2:0 Galibiyet Mali 0:0 Beraberlik Nijerya 3:3 Beraberlik Mısır 0:1 Mağlubiyet Özbekistan maçı yılın en zorlu karşılaşmalarından biriydi Taşkent'teki karşılaşma Rusya milli takımı için özel bir öneme sahipti. Çünkü Karpin'in takımı ilk yarıda iki gol farkla geriye düştü. Özbek futbolcular rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yaratarak galibiyete çok yaklaşmıştı.