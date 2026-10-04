Gökbilimciler büyümekte olan bir protoplanetin ilk görüntüsünü elde etti

Uluslararası bir gökbilimci grubu, tarihimizde ilk kez kendi çevresinde gaz ve toz toplayan, büyümekte olan bir protoplanetin doğrudan görüntüsünü almayı başardı. The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma, bilim dünyasında uzun yıllardır teorik olarak incelenen süreçleri pratikte gözlemleme imkânı sundu ve gezegen bilimi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, WISPIT 2b olarak adlandırılan bu nesne, Dünya'mızdan 430 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Kütlesi Jüpiter gezegeninin yaklaşık 5 katı olup, ana yıldızının etrafında Neptün yörüngesinden neredeyse iki kat daha uzakta, yani 57 astronomik birim mesafede dönmektedir. Bu eşsiz görüntü, Şili Cumhuriyeti'nin Atacama Çölü'nde bulunan ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) radyo teleskop dizisi yardımıyla elde edildi.

Şu ana kadar gezegenlerin oluşum süreci sadece teorik modeller ve bilgisayar simülasyonları aracılığıyla tasvir ediliyordu. Genel bilimsel teoriye göre, devasa gaz ve toz kütlesi dönen bir disk oluşturarak sıkışır, içinde ise küçük katı cisimler birbirine yapışarak büyür. Sonuç olarak yıldıza yakın yerlerde Dünya benzeri gezegenler, daha uzaklarda ise gaz devleri oluşur. Ancak bu süreci doğrudan gözlemlemek bugüne kadar kimseye nasip olmamıştı.

Protoplanet diskindeki yapılar ve sırları

Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü direktörü ve araştırma liderlerinden biri olan Miriam Benisti, gözlemlenen süreçleri şu şekilde açıkladı: «Her iki gezegenin de kendi çevresindeki ortamı nasıl şekillendirdiğini net bir şekilde görüyoruz. WISPIT 2c bir boşluk oluştururken, WISPIT 2b onun içinde bir yarık meydana getirdi. WISPIT 2b çevresinde ise disk ve gezegen etkileşimi simülasyonlarında önceden tahmin edilen ancak daha önce hiç gözlemlenmemiş gaz girdaplarını tespit ettik».

Bilimsel dilde protoplanet diskindeki boşluk ve yarık kavramları birbirinden keskin bir şekilde ayrılır. Boşluk, bölgenin maddelerden neredeyse tamamen temizlenmesi anlamına gelir; böyle bir bölgeyi, 8 ila 12 Jüpiter kütlesine sahip olan eşlikçi WISPIT 2c, 15 astronomik birim yörüngesinde oluşturmuştur. Yarık ise yoğunluğu daha düşük olan bir bölge olup, orada protoplanetin büyümeye devam etmesi için yeterli miktarda malzeme korunmuştur.

Yüksek teknolojili gözlemler çağı

ALMA dizisi, 66 ayrı antenin verilerini tek bir büyük interferometre olarak birleştirerek bu kadar yüksek bir çözünürlüğe ulaştı. Böylesine karmaşık bir mimari, tek bir cihazın ulaşamayacağı detayları, özellikle nesne çevresindeki gaz akışlarının yapısını bile ayrıntılı olarak inceleme imkânı sağladı. Doppler görselleştirme yöntemi kullanılarak görüntüde gaz hareketi kırmızı ve mavi renklerle yansıtıldı.

Hatırlatmak gerekirse, WISPIT 2b 2025 yılının Ağustos ayında keşfedilmiş, eşlikçisi WISPIT 2c ise 2026 yılının Mart ayında tespit edilmişti. Gezegen oluşumundaki temel bulmacalardan biri olan akresyon sürecini, yani küçük parçacıkların nasıl devasa cisimlere dönüştüğünü doğrudan gösteren bu görüntü, teorik modelleri pratikte doğrulamak için değerli bir bilgi kaynağı görevi görüyor.