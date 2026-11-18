Dünya genelinde büyük çevrimiçi hizmetlerde teknik kesintiler yaşanıyor. Apple, Microsoft, Gmail, Zoom, OpenAI, Amazon, Visa, Uber ve diğer popüler platformların kullanıcıları sorunlar bildirmektedir.

Hangi servislerde sorun var?

Downdetector izleme platformunda bir dizi hizmetle ilgili şikayetlerin keskin bir şekilde arttığı kaydedildi. Bazı kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadıklarını, diğerleri ise hizmetleri kullanırken zorluklarla karşılaştıklarını belirtiyor.

Apple Music, App Store, iCloud ve Apple Pay hizmetlerinde de kesintiler yaşandı. Şirket, bazı arızaları dahili sistem güncellemeleriyle açıkladı.

Bu bir siber saldırı mı?

Şu an için farklı platformlardaki kesintilerin tek bir siber saldırıyla bağlantılı olduğunu doğrulayan bir kanıt bulunmuyor. Uzmanlar her durumu ayrı bir teknik arıza olarak değerlendiriyor.

Şunu da unutmamak gerekir: Downdetector'daki şikayet sayısı, hizmetin tamamen çöktüğü anlamına gelmez; yalnızca kullanıcılardan gelen bildirimlerin arttığını gösterir.

Ancak durum, dijital dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Birkaç büyük platformdaki kesinti bile milyonlarca insanın işini, iletişimini ve günlük yaşamını etkileyebilir.

İnternette «dijital kıyamet» hakkındaki söylentiler artıyor, ancak küresel ağın çöktüğü sonucuna varmak için henüz bir temel bulunmuyor.