Arjantin milli takımı, Lionel Messi olmadan oynamaya yavaş yavaş alıştığını bir kez daha kanıtladı. Uruguay'a karşı oynanan son maçtaki 1-2'lik mağlubiyetin ardından Lionel Scaloni'nin öğrencileri, bir sonraki hazırlık maçında Kosta Rika milli takımını ağırladı ve gerçek bir gol şovu sergileyerek 7-0'lık çok farklı bir galibiyet elde etti.

İlk yarıdaki hızlı goller ve üstünlük

Maçın ilk dakikalarından itibaren Arjantinliler sahada tam bir hakimiyet kurdu. Sonuç gecikmedi:

Skorun açılışı: 8. dakikada Enzo Fernandez'in pasından sonra Nico Paz skoru açtı.

Alvarez'in dublesi: 35. dakikada Julian Alvarez farkı artırdı, kısa bir süre sonra — 43. dakikada bir gol daha kaydetti.

Paz'ın dublesi: 39. dakikada ise Nico Paz bir kez daha rakip fileleri havalandırarak devre arasına girilirken skoru farklı bir boyuta taşıdı (4-0).

İkinci yarıdaki farklı skor ve gençlerin aktifliği

Devre arasından sonra da sahada tek taraflı bir oyun devam etti. Yedekten oyuna giren genç yetenek Franco Mastantuono 48. dakikada skoru 5-0'a getirdi. 78. dakikada tecrübeli Alexis Mac Allister bir sonraki golü atarken, maçın sonunda — 89. dakikada Mastantuono dublesini tamamlayarak maçın sonucunu belirledi.