Arjantin, Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti: Messi'siz takım nasıl oynuyor?
Arjantin milli takımı, Lionel Messi olmadan oynamaya yavaş yavaş alıştığını bir kez daha kanıtladı. Uruguay'a karşı oynanan son maçtaki 1-2'lik mağlubiyetin ardından Lionel Scaloni'nin öğrencileri, bir sonraki hazırlık maçında Kosta Rika milli takımını ağırladı ve gerçek bir gol şovu sergileyerek 7-0'lık çok farklı bir galibiyet elde etti.
İlk yarıdaki hızlı goller ve üstünlük
Maçın ilk dakikalarından itibaren Arjantinliler sahada tam bir hakimiyet kurdu. Sonuç gecikmedi:
Skorun açılışı: 8. dakikada Enzo Fernandez'in pasından sonra Nico Paz skoru açtı.
Alvarez'in dublesi: 35. dakikada Julian Alvarez farkı artırdı, kısa bir süre sonra — 43. dakikada bir gol daha kaydetti.
Paz'ın dublesi: 39. dakikada ise Nico Paz bir kez daha rakip fileleri havalandırarak devre arasına girilirken skoru farklı bir boyuta taşıdı (4-0).
İkinci yarıdaki farklı skor ve gençlerin aktifliği
Devre arasından sonra da sahada tek taraflı bir oyun devam etti. Yedekten oyuna giren genç yetenek Franco Mastantuono 48. dakikada skoru 5-0'a getirdi. 78. dakikada tecrübeli Alexis Mac Allister bir sonraki golü atarken, maçın sonunda — 89. dakikada Mastantuono dublesini tamamlayarak maçın sonucunu belirledi.
Maç katılımcıları
İstatistikler ve sonuç
Ev sahibi
Arjantin — 7 gol
Konuk ekip
Kosta Rika — 0 gol
Maçın kahramanları
Nico Paz (2), Julian Alvarez (2), Franco Mastantuono (2), Alexis Mac Allister (1)
Sahadaki kadrolar
Bu hazırlık maçında teknik heyet, ana kadroyla birlikte birçok genç oyuncuyu da test etti:
Arjantin: Emiliano Martinez, Lisandro Martinez (Trujillo, 61), Vega (Tagliafico, 61), Giay (Flaco Lopez, 46), Medina (Anselmino, 71), Enzo Fernandez (Almada, 55), Maximo Perrone, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez (Montiel, 46), Nico Paz (Mastantuono, 46), Prestianni (Giuliano Simeone, 71).
Kosta Rika: Sequeira, Salazar (John Ruiz, 47), Taylor, Juan Pablo Vargas, Calvo, Kenel Michel (Alcocer, 46), Soto (Douglas Lopez, 46), Josimar Mendez (Kenay Mayri, 55), Carlos Mora (Josep Mora, 68), Celso Borges (Gabriel Leyva, 68), Manfred Ugalde (Alvarado Morera, 77).
Sizce Lionel Messi olmadan mücadele eden Arjantin milli takımının gelecekteki resmi turnuvalardaki şansı nasıl değerlendirilmeli? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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