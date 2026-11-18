UEFA Uluslar Ligi'nin 2026/27 sezonunda grup aşaması sona erdi. Artık bazı milli takımlar üst lige yükselmenin sevincini yaşarken, diğerleri A Ligi'nde kalmak için kritik play-off maçlarına çıkacak. Türkiye ve Çekya ise elit ligden düşmesi kesinleşen takımlar arasına katıldı.

Dört milli takım A Ligi'ne yükseldi

Grup aşaması sonuçlarına göre İsviçre, Kuzey İrlanda, Avusturya ve İsveç gruplarını lider tamamlayarak doğrudan A Ligi'ne yükselme hakkı kazandı.

Bu takımlar, gelecek sezon üst ligden düşen ekiplerin yerini alacak. Böylece bu dört milli takım, Avrupa futbolunun en güçlü takımlarının yer aldığı seviyede kendilerini test etme fırsatı bulacak.

Türkiye ve Çekya A Ligi'ne veda ediyor

A Ligi'ndeki en zor durum Türkiye ve Çekya milli takımlarında yaşandı. Bu takımların alt lige düşmesi kesinleşti.

Geriye kalan dört yerin kaderi ise play-off maçlarıyla belirlenecek. Bu biletler için sekiz milli takım mücadele edecek:

A Ligi'nde üçüncü sırayı alan en düşük puanlı takımlar — Danimarka ve Hırvatistan;

A Ligi'nde dördüncü sırayı alanlar arasında en iyi sonuçlara sahip olanlar — Sırbistan ve Galler;

B Ligi'nde ikinci sırayı alanlar — Slovenya, Macaristan, İrlanda ve Bosna-Hersek.

Dolayısıyla bu sekiz takım için her golün ve her hatanın değeri çok yüksek olacak. Kazananlar A Ligi'nde kalma şansını korurken, kaybedenler alt lige düşecek.

Play-off kuraları ne zaman çekilecek?

Kritik eşleşmeler, 20 Kasım Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Play-off ilk maçları 25–27 Mart 2027 tarihlerinde, rövanş maçları ise 28–30 Mart tarihlerinde oynanacak.

Son şampiyon — Portekiz

Hatırlatmak gerekirse, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz milli takımıdır. Geçen sezonun finalinde Portekiz, İspanya ile normal sürede 2-2 berabere kalmış, penaltı atışlarında ise 5-3 galip gelmişti.

Ayrıca Uluslar Ligi'ndeki sonuçlar, 2028 Avrupa Şampiyonası eleme süreciyle de bağlantılı. Bu nedenle turnuvadaki sıralamalar sadece lig kaderi için değil, milli takımların gelecekteki uluslararası fırsatları için de önem taşıyor.

Şimdi tüm gözler 20 Kasım'daki kura çekimine çevrildi. Danimarka ve Hırvatistan gibi güçlü takımlar A Ligi'nde kalmak için savaşırken, Sırbistan, Galler ve diğer milli takımlar üst lige yükselme şansını deneyecek.