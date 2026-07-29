Betelgeuse Çift Yıldız Oldu Çıktı

Gökbilimciler, ilk kez gece gökyüzünün en parlak ve en iyi incelenen nesnelerinden biri olan Betelgeuse yıldızının "görünmez" yoldaşını fotoğraflamayı başardılar. Paris Gözlemevi'nden Dr. Miguel Montargès liderliğindeki uluslararası bir araştırmacı ekibi, kızıl üstdev sisteminde üç Güneş kütlesine eşdeğer bir çift yıldız tespit etti. Bu keşif, bilim camiası için uzaydaki en gizemli süreçlerden birini anlamada önemli bir adım oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınlandığına göre, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmada Dünyamızdan 724 ışık yılı uzaklıkta yer alan Alfa Orion hakkında yeni bilgiler sunulmuştur. Bu kızıl üstdevin yaşı yaklaşık 8 milyon yıl olup, yarıçapı Güneş'inkinden 1400 kat büyük, parlaklığı ise 100 000 kat fazladır. Yıldız kendi yaşam döngüsünün sonuna yaklaşmaktadır ve gelecekte bir gün süpernova olarak parlayarak gündüz bile birkaç hafta boyunca görülebilecek kadar ışık saçacaktır.

Yeni yoldaş nasıl bulundu?

Uzmanlar bilinmeyen ortağı arama sürecinde Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu (VLT) bünyesindeki SPHERE-ZIMPOL aracını kullandılar. İlk olarak ötegezegenleri aramak için oluşturulan bu ekstrem adaptif optik sistemi yüksek kontrastlı görüntüler elde etmeyi mümkün kıldı. Gözlemler 2024 yılının 3 ve 6 Aralık tarihlerinde — tam da yoldaşın ana yıldızdan maksimum görsel uzaklaşmasının öngörüldüğü zamanda gerçekleştirildi.

Sonuç olarak bilim insanları 6,1 sigma istatistiksel öneme sahip Betelgeuse B aday nesnesini kaydettiler. Bu cisim ana yıldızdan 52,32 milisaniye yay mesafesinde yer almakta olup, bu yaklaşık 8,8 astronomik birimdeki projeksiyon mesafesine karşılık gelmektedir. Analizler, Betelgeuse B'nin kütlesinin 2,6 ile 3,1 Güneş kütlesi arasında olan genç ana kol dizisindeki olağan bir yıldız olduğunu gösterdi.

Bilimsel önemi ve gelecekteki planlar

Bilim insanları tarafından ultraviyole, X-ışını veya H-alfa radyasyonunun tespit edilmemiş olması bu nesnenin erken ve aktif bir ötoyıldız olmadığını doğrular. Araştırma lideri Dr. Montargès hassasiyet eksikliğinden endişelendiğini, ancak yıldızın beklenenden daha büyük çıkıp gözlerine göründüğünü memnuniyetle kaydetti. Bu buluntu, dev yüzey yapısı ile yıldız rüzgarına etki gösteren yörüngesel yoldaşların hareketiyle ilgili uzun süreli değişkenlik sırrını ortaya çıkardı.

Şimdilik arka plan yıldızının tesadüfi olarak denk gelme olasılığının sıfıra eşit olduğu vurgulanmaktadır. Ancak sistemin yerçekimsel bağımlılığını tam olarak doğrulamak için yoldaşın üstdevin karşı tarafına geçeceği yörünge periyodunun yarısından sonra onu bir kez daha gözlemlemek gerekmektedir.