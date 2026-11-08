“Bu çok acı verici”: Maresca, City’nin üst üste üçüncü mağlubiyetinin nedenini açıkladı

·58·Spor
“Bu çok acı verici”: Maresca, City’nin üst üste üçüncü mağlubiyetinin nedenini açıkladı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Nottingham Forest'a 1-3 mağlup olan Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

“Vatandaşlar”ın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, İtalyan teknik adam rakip sahadaki bu beklenmedik başarısızlığı acı verici bir darbe olarak nitelendirdi ve savunmadaki basit hataların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Bu karşılaşma, Manchester City için Premier Lig'deki üst üste üçüncü başarısız sonuç oldu.

“Hata yaparsan cezalandırılırsın”: Maresca'nın temel eleştirileri

City hocası, oyun kontrolünün kendi takımlarında olmasına rağmen sonucun olumsuz çıkmasını şöyle açıkladı:

  • Kontrol fayda etmedi: “Bu çok acı verici bir sonuç. Oyunun büyük bölümünde inisiyatif bizdeydi, topa sahip olduk. Ancak Premier Lig öyle bir lig ki, fırsatları değerlendiremezsen ve savunmada hatalar yaparsan, bunun bedelini her zaman ağır ödersin.”

  • Rakibin yüksek özverisi: Maresca ev sahibinin oyununa özel bir parantez açtı: “Nottingham Forest harika savunma yaptı, sahada büyük bir özveri gösterdi ve yakaladığı fırsatları maksimum verimle kullandı.”

Milli ara öncesi alınan ağır ders

Milli takımlar arası öncesindeki mağlubiyet, kulüp içindeki havayı etkiledi:

  • Arada ciddi analiz: “Milli araya bu ruh haliyle gitmek zihinsel olarak zor, içimizde acı bir iz bırakıyor. Bu, turnuvadaki ilk mağlubiyetimiz ve bizim için çok büyük bir ders olmalı.”

  • Galibiyet yoluna dönüş görevi: Teknik adam, iki haftalık ara boyunca teknik ekibin yapılan hataları titizlikle inceleyeceğini ve kadronun yeniden güç toplayarak galibiyet serisine dönmesi gerektiğini belirtti.

Maç kroniği ve gol detayları

7 Kasım akşamı oynanan karşılaşma ev sahibinin şiddetli ataklarıyla başladı:

  • Forest'ın hızlı golleri: 6. dakikada Matheus Cunha hesabı açarken, Liam Delap 18 ve 73. dakikalarda iki kez ağları sarsarak duble yaptı.

  • City'nin cevabı: Manchester ekibinde 52. dakikada Rayan Cherki tarafından atılan tek gol, takımı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Manchester CityEnzo MarescaPremier LigNottingham ForestFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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