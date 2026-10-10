10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının 10 Ekim itibarıyla güncel fiyatları açıklandı. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM seçenekleriyle sunulmaktadır. Fiyatlar, akıllı telefonun depolama kapasitesine ve rengine göre değişiklik göstermektedir.
eSIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1579 dolar • 256 GB, Glacier: 1599 dolar • 256 GB, Black: 1579 dolar • 256 GB, Burgundy: 1579 dolar, kampanya fiyatı • 512 GB: 1899 dolar • 1 TB: 2899 dolar
eSIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1699 dolar, kampanya fiyatı • 256 GB, Silver: 1779 dolar • 256 GB, Glacier: 1729 dolar • 256 GB, Burgundy: 1789 dolar • 512 GB, Black: 2049 dolar • 512 GB, Silver: 2099 dolar • 512 GB, Glacier: 2049 dolar • 512 GB, Burgundy: 2149 dolar • 1 TB: 2699 dolar
SIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1579 dolar • 256 GB, Glacier: 1589 dolar • 256 GB, Black: 1609 dolar • 256 GB, Burgundy: 1609 dolar • 512 GB: 1899 dolar • 1 TB: 2999 dolar
SIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1829 dolar • 256 GB, Black: 1849 dolar, kampanya fiyatı • 256 GB, Silver: 1799 dolar • 256 GB, Burgundy: 1809 dolar • 512 GB, Black: 2179 dolar • 512 GB, Silver: 2299 dolar • 512 GB, Burgundy: 2199 dolar • 512 GB, Glacier: 2299 dolar • 1 TB: 2699 dolar
Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişiklik gösterebilir.
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