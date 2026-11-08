Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı yedi ülke belli oldu

·35·Dünya
Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı yedi ülke belli oldu

Günümüzde dünya nüfusu ülkeler bazında eşit dağılmamıştır. Bazı ülkelerde nüfus hızla artarken, diğerlerinde tam tersine azalma eğilimi gözlenmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayanılarak hazırlanan yeni bir raporda, gezegenimiz nüfusunun büyük kısmının toplandığı yedi ülkenin adı açıklandı. İlginç olan ise, dünyadaki her iki kişiden birine yakınının tam da bu ülkelerde yaşıyor olmasıdır.

BM verileri temel alınarak DataReportal tarafından yayınlanan hesaplamalara göre, dünya nüfusunun 4 milyardan fazlası sadece yedi ülke topraklarında yaşamaktadır. Bu gösterge, söz konusu devletlerin küresel demografik manzarada ne kadar büyük bir yer kapladığını açıkça ortaya koymaktadır.

Nüfus sayısına göre oluşturulan sıralamada ilk sırayı Hindistan almıştır. Ülkede yaklaşık 1,48 milyar insan yaşamaktadır. İkinci sırada ise 1,41 milyar nüfusuyla Çin yer almaktadır. Böylece, dünyanın en kalabalık bu iki Asya ülkesi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturmaktadır.

Sıralamanın üçüncü sırasında 349 milyon nüfusla Amerika Birleşik Devletleri kaydedilmiştir. Sonraki sıraları Endonezya ve Pakistan almış olup, buralarda sırasıyla 288 milyon ve 260 milyon kişi yaşamaktadır.

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi sayılan Nijerya, 243 milyon nüfusla altıncı sırada yer almıştır. Yedili listeyi ise 213 milyon nüfusa sahip Brezilya tamamlamıştır.

Böylece Hindistan, Çin, ABD, Endonezya, Pakistan, Nijerya ve Brezilya'da toplam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 51,2'si yaşamaktadır. Başka bir deyişle, dünya nüfusunun yarısından fazlası sadece yedi ülke topraklarında toplanmıştır.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı yedi ülke belli oldu

BM hesaplamaları temel alınarak oluşturulan DataReportal Digital 2026 Global Overview Report raporuna göre, 2025 yılı Ekim ayında dünya nüfusu yaklaşık 8,25 milyar kişiye ulaşmıştır. Raporda ayrıca Hindistan'ın nüfus bakımından Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi haline geldiği de özellikle belirtilmiştir.

Ancak söz konusu yedi ülkede demografik süreçler aynı şekilde ilerlememektedir. Özellikle Hindistan, Pakistan ve Nijerya'da nüfus artmaya devam ederken, Çin'de bunun tersi bir durum, yani nüfusun azalması gözlenmektedir.

DataReportal verilerine göre, 2025 yılı Ekim ayına kadar geçen bir yıl içinde Çin nüfusu yaklaşık 3,25 milyon kişi azalmıştır. Hindistan'da ise bu dönemde nüfus neredeyse 12,9 milyon kişi artmıştır. Bu durum, en kalabalık iki ülke arasındaki demografik farkın giderek daha belirgin hale geldiğini göstermektedir.

Genel olarak, sunulan rakamlar dünya nüfusunun ülkeler bazında dengesiz dağıldığını ve farklı bölgelerdeki demografik değişimlerin birbirinden farklı olduğunu doğrulamaktadır. Bazı ülkelerde hızlı nüfus artışı gözlenirken, diğerlerinde azalma süreci devam etmektedir. Bu durum, gelecek yıllarda dünya nüfusunun coğrafi dağılımında ve demografik manzarasında önemli değişikliklere yol açabilir.

BMDataReportalDemografiDünya Nüfusuİstatistik
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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