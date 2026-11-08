Brezilya futbolunda acı kayıp: Ünlü futbolcu B10 barındaki silahlı saldırıda hayatını kaybetti

·87·Spor
Brezilya futbolunda acı kayıp: Ünlü futbolcu B10 barındaki silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Brezilya futbolu büyük bir yasa boğuldu. Taraftarlar arasında Bismark ve «B10» lakaplarıyla tanınan 36 yaşındaki deneyimli futbolcu Bismark Vinicius Freire do Nascimento, bir barda meydana gelen silahlı çatışma sonucu hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan futbolcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Natal'daki barda neler yaşandı?

Yerel medya ve Rio Grande do Norte Eyaleti Sivil Polisi tarafından yapılan ilk açıklamalarda trajedinin detayları paylaşıldı:

  • Olayın başlangıcı: Futbolcu, perşembeyi cumaya bağlayan gece arkadaşlarıyla birlikte Natal'daki bir eğlence mekanına gitti. Burada Bismark ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında beklenmedik bir sözlü tartışma yaşandı;

  • Silahlı saldırı ve kayıplar: Tartışma hızla tırmanarak silahlı çatışmaya dönüştü. Olay sonucunda futbolcu ağır yaralandı, bir başka vatandaş daha yaralandı (söz konusu kişinin tedavisi hastanede devam etmektedir);

  • Ceza davası ve soruşturma: Emniyet güçleri, silah kullanımına yol açan nedenleri belirlemek ve olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Geride kalan 3 çocuk ve yarım kalan hayaller

Bismark henüz futbol kariyerini noktalamayı planlamıyor ve büyük hedeflerle yaşıyordu:

  • Ailevi kayıp: 36 yaşındaki sporcunun geride 3 çocuğu yetim kaldı;

  • 2027 yılı yeni transfer hedefi: Profesyonel kariyerini geliştirmeyi hedefleyen futbolcu, 2027 yılında Olimpia kulübüne katılmayı planlıyordu ancak yaşanan trajik olay tüm planları altüst etti.

BrezilyaFutbolBismarkNatalBrezilya Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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