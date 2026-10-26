Arjantinli anne bebeğine BTS yıldızının adını verdi

·8·Dünya
Arjantinli anne bebeğine BTS yıldızının adını verdi

Arjantin'de BTS hayranı bir kadın, yeni doğan oğluna K-pop yıldızı Min Yoongi'nin onuruna "Yoongi Carlos" adını verdi. Min Yoongi, hayranları tarafından Suga sahne adıyla da biliniyor ve BTS grubunda rapçi ve yapımcı olarak görev yapıyor.

Bebek, ailesiyle birlikte Buenos Aires'te BTS grubuna adanmış bir fuara katıldıktan sonra, sıra dışı ismi internet kullanıcılarının ve medyanın dikkatini çekti.

Çocuğun isminin yer aldığı belge de sosyal ağlarda tartışmalara yol açtı. BTS hayranları bu durumu, grup üyelerine duyulan sevgi ve sadakatin benzersiz bir ifadesi olarak görüyor.

K-pop yıldızlarının hayranlarının hayatlarını etkileyebileceği ve hatta çocuklarına isim koyarken ilham kaynağı olabileceği bu olayla bir kez daha kanıtlanmış oldu.

BTSMin YoongiSugaK-popArjantin
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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