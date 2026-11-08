12 Kasım Maçı Öncesi: Shomurodov ve Husanov Hakkındaki Detaylar Belli Oldu

·29·Spor
12 Kasım Maçı Öncesi: Shomurodov ve Husanov Hakkındaki Detaylar Belli Oldu

Özbekistan millî takımının kasım ayındaki FIFA tarihleri için planlanan resmî kampı öncesinde önemli değişiklikler yaşandı.

Teknik heyetten alınan bilgiye göre, millî takım savunma hattının önemli ismi Abduqodir Husanov 'ın kasım ayındaki kampa çağrılmayacağı açıklandı. Aynı zamanda kaptan ve lider golcü Eldor Shomurodov de kampın ilk günlerinde takımla birlikte olamayacak.

Husanov'un yokluğunun ve Shomurodov'un durumunun sebebi ne?

Millî takım teknik heyeti, kilit oyuncuların durumu hakkında resmî açıklamada bulundu:

  • Abduqodir Husanov tamamen iyileşme sürecinde: Millî takım sağlık ve teknik heyeti, genç savunmacının fiziksel durumunu ve iyileşme sürecini göz önünde bulundurarak sağlığını riske atmamak adına bu kampta davet etmeme kararı aldı;

  • Eldor Shomurodov'un gecikmesi: Kadroda yer alan millî takım kaptanı, ailevi nedenlerden ötürü antrenmanların ilk günlerini kaçıracak ve daha sonra takıma katılacak.

Rusya ile oynanacak hazırlık maçının detayları

Kasım ayı arası kapsamında Özbekistan millî takımı Taşkent'te önemli bir uluslararası sınav verecek:

  • Rakip: Rusya millî takımı;

  • Tarih ve saat: 12 Kasım günü saat 20:00 'de;

  • Stadyum: Taşkent'teki Pahtakor Merkez Stadyumu.

Bu karşılaşma millî takımımız için yeni taktik formasyonları denemek ve savunma ile hücum hatlarındaki alternatif güçlerin potansiyelini değerlendirmek adına önemli bir test sahası olacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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