Madrid'de şampiyonluk savaşı: Atlético ve Barcelona liderlik için karşılaşıyor

İspanya La Liga'nın 12. haftasında sezonun en çok beklenen ve çekişmeli maçlarından biri oynanacak. Puan durumunun 1. ve 2. sırasında yer alarak şampiyonluk yarışını sürdüren iki dev; Madrid temsilcisi Atlético ve Katalan ekibi Barcelona kozlarını paylaşacak.

Lig liderliğinin kaderini belirleyebilecek bu kritik mücadele, Madrid'deki görkemli Cívitas Metropolitano Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Dev mücadelenin temel detayları şu şekilde:

Tarih ve saat: Mücadele bugün, 8 Kasım'da oynanacak ve Taşkent saatiyle 9 Kasım'a bağlayan gece saat 01:00 'de başlayacak;

Stadyum: Cívitas Metropolitano (Madrid);

Hakem: Karşılaşmayı deneyimli hakem Javier Alberola Rojas ve ekibi yönetecek.

Son 5 maç: Çetin mücadeleler ve Barça üstünlüğü

Takımlar arasındaki son karşılaşmalar her zaman şiddetli, sürpriz sonuçlara gebe ve gol dolu geçmiştir. Son 5 resmi maçın 3'ünü Barcelona, 2'sini ise Atlético kazandı:

14 Nisan 2026 | Şampiyonlar Ligi, çeyrek final (rövanş): Atlético — Barcelona 1:2; 8 Nisan 2026 | Şampiyonlar Ligi, çeyrek final (ilk maç): Barcelona — Atlético 0:2; 4 Nisan 2026 | La Liga, 30. hafta: Atlético — Barcelona 1:2; 3 Mart 2026 | İspanya Kral Kupası, yarı final (rövanş): Barcelona — Atlético 3:0; 12 Şubat 2026 | İspanya Kral Kupası, yarı final (ilk maç): Atlético — Barcelona 4:0.

Zirve mücadelesi: Neler bekleniyor?

Bugünkü karşılaşma sadece üç puanlık bir maç değil, aynı zamanda La Liga şampiyonluk kupasına giden yolda psikolojik bir üstünlük mücadelesidir. Puan durumunda birbirini takip eden iki kulüp arasındaki fark minimal düzeyde olup, Cívitas Metropolitano'daki galibiyet kazanan tarafa ligde mutlak liderlik koltuğunu getirecektir.