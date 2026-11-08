Tulkin Kilichev'in en sevdiği 3 öğrencisi kim? Onların karakteristik özellikleri...

Özbekistan boks milli takımı baş antrenörü Tulkin Kilichev, takımdaki en yakın hissettiği üç boksörü sıraladı. Seçiminde ilk sırada milli takım kaptanı Abdumalik Halokov yer aldı. Ancak antrenörün diğer iki öğrencisi hakkındaki düşünceleri de dikkat çekici: birine sarsılmaz itaatkarlığı, diğerine ise sürekli neşeli tavrı nedeniyle özel bir değer verildi.

Özbek boksu son yıllarda uluslararası arenada büyük sonuçlar elde ederek dünyanın en güçlü okullarından biri olarak kabul ediliyor. Bu başarıların arkasında sadece yetenekli sporcular değil, onları büyük müsabakalara hazırlayan antrenörlerin emeği de var.

Milli takım baş antrenörü Tulkin Kilichev, yakın zamanda verdiği bir röportajda öğrencileri arasından kendine en yakın bulduğu üç boksörü dile getirdi. İlginç olan, bu seçimi sadece sportif sonuçlara göre değil, sporcuların karakterine, antrenörle olan ilişkilerine ve takımdaki rollerine göre yapmış olmasıdır.

İlk sırada — Olimpiyat şampiyonu ve takım kaptanı

Tulkin Kilichev'e yeni nesil boksörler arasında hangi öğrencilerini kendine yakın bulduğu sorulduğunda, hiç tereddüt etmeden Abdumalik Halokov'un ismini verdi.

Baş antrenör, Halokov'un milli takım kaptanı olarak sadece ringde değil, takım içinde de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kilichev, onunla sürekli istişare halinde olduğunu belirtti.

Antrenör, önceki nesil temsilcilerinden Hasanboy Dusmatov ve Bahodir Jalolov ile de birçok konuyu istişare ettiğini hatırlattı.

Bu durum, milli takımda deneyimli sporcuların fikirlerine ve liderlik yeteneklerine ne kadar büyük önem verildiğini gösteriyor.

İkinci sıradaki boksöre antrenörün güveni sonsuz

Kilichev'in kişisel sıralamasında ikinci sırada Erkinboyev yer aldı.

Baş antrenör, bu sporcunun en önemli özelliğinin itaatkarlığı ve verilen görevleri sorgusuz yerine getirmesi olduğunu belirtti.

«Onun için hiç fark etmez: “Bunu böyle yap” derseniz, arkasına bakmadan o yoldan gider. “Antrenör söylediyse, yapmak gerekir” diye düşünür. Korku diye bir şey yok, sonuna kadar savaşır. En önemlisi — inanıyor, antrenöre tam bir güven duyuyor», — dedi Kilichev.

Demek ki, antrenör için bu boksörün temel üstünlüğü sadece fiziksel hazırlık veya teknik beceri değil. Talimatları kabul etmesi, plana sadık kalması ve ringde sonuna kadar savaşması da ayrıca takdir ediliyor.

Üçüncü sırada — her zaman gülümseyen Habibullayev

Tulkin Kilichev'in ilk 3 listesinde Habibullayev de yer aldı.

Baş antrenör onu da itaatkar ve takıma iyi bir enerji katan bir sporcu olarak tanımladı.

«Habibullayev de itaatkar bir genç. Her zaman gülümser, keyfi yerindedir. Bazen biraz yavaş kalır, elbette ama yine de iyi bir çocuk», — dedi antrenör şakayla karışık.

Böylece, Kilichev'in seçiminde üç farklı özellik ortaya çıktı: takıma liderlik edebilen bir kaptan, antrenörün talimatlarını sorgusuz yerine getiren bir savaşçı ve takımda pozitif bir ortam yaratan bir sporcu.

Tulkin Kilichev yönetimindeki Özbek boksu nasıl tarihi sonuçlar elde etti?

Tulkin Kilichev'in öğrencileri hakkındaki düşünceleri, antrenörlük kariyerindeki başarıların arka planında daha da ilgi çekici görünüyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Özbek boksörler tarihi bir sonuç kaydederek beş altın madalya kazandı. Bu sonuç, ülkemizi boks genel madalya sıralamasında birinci sıraya taşıdı.

2023 yılında Taşkent'te düzenlenen dünya şampiyonasında da Özbek boksörler beş altın madalya ile müsabakanın liderlerinden biri oldu. Ayrıca 2022 Hangzhou Asya Oyunları'nda milli takım üç altın madalya kazandı.

Takım, World Boxing ve IBA organizasyonlarının düzenlediği dünya şampiyonalarında da ödüllü sonuçlar elde etti. Kilichev'in kıta ölçeğindeki başarıları, onun Asya'nın en iyi antrenörlerinden biri olarak tanınmasına zemin hazırladı.

Şampiyonların arkasında nasıl bir karakter var?

Boksta kazanmak için güçlü bir yumruk, hız ve dayanıklılık yeterli değildir. Sporcunun zihinsel hazırlığı, disiplini, antrenörüne olan güveni ve takım çıkarlarını kişisel hedeflerden üstün tutabilmesi de büyük önem taşır.

Tulkin Kilichev'in üç öğrencisi hakkındaki düşünceleri de tam olarak bu noktalara işaret ediyor. Ona göre, güçlü bir boksör sadece ringde rakibini yenmekle kalmamalı, aynı zamanda antrenman sürecinde de disiplinli, güvenilir ve hedefe doğru azimle hareket eden bir insan olmalıdır.

Belki de Özbek boksörlerin uluslararası arenadaki başarılarının sırlarından biri de budur: ringdeki zaferlerin arkasında büyük bir emek, karşılıklı güven ve antrenör ile sporcu arasındaki sağlam ilişkiler yatar.