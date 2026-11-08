“Kaçıyor demek yanlış”: Dustin Poirier, Islam Makhachev hakkındaki tartışmalara son noktayı koydu

Eski UFC unvan adayı, deneyimli Amerikalı dövüşçü Dustin Poirier hafif sıklet şampiyonu Islam Makhachev'e yönelik eleştirilere ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Makhachev'in Ocak 2027'ye kadar oktagona çıkmama kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve bazı hayranlar tarafından "dövüşlerden kaçmak" olarak yorumlanmıştı. "UFC on Paramount+"ın X sosyal medya hesabında yayınlanan röportajda Poirier, bu tür iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkça belirtti.

“Tüm sıkleti temizledi”: Poirier'in net duruşu

Amerikalı dövüşçü, Makhachev'in profesyonel seviyesini ve kariyer yolculuğunu övgüyle değerlendirdi:

Korku iddialarına ret: “İnsanların sosyal medyada ‘korktu, kaçıyor’ diye yazdığını görüyorum. Hayır, bence kimseden korkmuyor. Her türlü rakiple yüzleşme potansiyeline sahip ve bundan zerre kadar çekinmiyor”;

Sıklette mutlak hakimiyet: Poirier, Rus dövüşçünün kendi sıkletindeki neredeyse tüm ciddi rakipleri mağlup ederek divizyonu tamamen domine ettiğini hatırlattı;

Gelecek tercihi: “Eğer gerçekten isterse, daha uzun yıllar üst düzeyde dövüşebilir. Ancak bu karar tamamen onun kişisel isteğine ve içsel motivasyonuna bağlı.”

Makhachev'in son başarısı

Islam Makhachev, son şampiyonluk koruma maçını bu yılın Ağustos ayında gerçekleştirmişti: