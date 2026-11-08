Yeni koronavirüs varyantı tespit edildi: Gripten ayırt etmek zor

·49·Dünya
Yeni koronavirüs varyantı tespit edildi: Gripten ayırt etmek zor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), PJ.2.1 adı verilen yeni koronavirüs varyantının belirtileri hakkında bilgi verdi. Uzmanlar, bu varyantın neden olduğu semptomların soğuk algınlığı veya grip belirtileriyle oldukça benzer olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, diğer solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt edilmesi kolay değildir.

DSÖ verilerine göre, yeni varyant birçok solunum yolu enfeksiyonunda görülen belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu benzerlik, hastalığın sadece dış belirtilere bakılarak teşhis edilmesini zorlaştırıyor. Yani, kişide gözlemlenen semptomlara dayanarak hangi virüsün bulaştığını kesin olarak belirlemek mümkün değildir.

Bu nedenle, belirli bir virüsü tanımlamak ve doğru teşhis koymak için laboratuvar testlerinden geçilmesi gerekmektedir. Bu yöntem, enfeksiyon türünü belirlemede büyük önem taşımaktadır.

Şu anda Moskova Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültesi Viroloji Bölümü Profesörü Aleksey Agranovskiy, PJ.2.1 koronavirüs varyantının önceki varyantlar gibi yüksek düzeyde bir risk oluşturmadığını vurguladı.

Uzmana göre, mevcut durumda bu varyantın bölgelere girişini engellemek amacıyla karantina önlemleri uygulamak için yeterli gerekçe bulunmuyor. Dolayısıyla, şimdilik yeni varyant nedeniyle kısıtlama tedbirleri uygulama gerekliliği yoktur.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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