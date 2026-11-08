Gaethje mi, Pimblett mi? Topuria'nın süper dövüşüyle ilgili sansasyonel anket sonuçları

İki sıkletin eski UFC şampiyonu Ilia Topuria sosyal medya hesabında, hayranları ve takipçileri arasında bir sonraki rakibi konusunda yapılan geniş kapsamlı anketin sonuçlarını açıkladı.

Dövüşçü, kitlesine en ilginç iki adaydan birini seçmelerini önerdi: İngiliz yıldız Paddy Pimblett ve hafif sıklet şampiyonu, Amerikalı Justin Gaethje. Oylama beklenenden daha yoğun ve aktif bir atmosferde geçti.

Anket sonuçları: Hayranlar kimi seçti?

24 saat içinde 850 binden fazla dövüş tutkunu oylamaya katılarak tercihlerini belirtti:

Justin Gaethje — zafer: Hayranların büyük bir kısmı özellikle Amerikalı dövüşçüyü görmek istedi. Onun adaylığına 474.113 kişi (%55) oy verdi;

Paddy Pimblett — 2. sıra: İngiliz sporcu seçeneğine ise 385.522 kişi (%45) oy verdi;

Rekor katılım: Oylamaya toplam 859.635 hayran doğrudan katılarak müsabakaya olan yoğun ilgiyi doğruladı.

Dana White'a açık çağrı

Topuria sonuçları özetleyerek, doğrudan UFC başkanı Dana White'ın hesabını etiketlediği kısa ve etkileyici bir yorum bıraktı:

«24 saatten kısa sürede 850 binden fazla insan...»

Bu mesaj aracılığıyla sporcu, organizasyon yönetimine kitlenin tam olarak nasıl bir karşılaşma talep ettiğini gösterdi. Hayranların görüşüne göre, Topuria ile sert yumruklarıyla bilinen Gaethje arasındaki mücadele yılın en büyük gişe rekorları kıran dövüşü olabilir.