iPhone 17 küresel pazar payının yüzde altısını ele geçirdi

·1·Teknoloji
iPhone 17 küresel pazar payının yüzde altısını ele geçirdi

Küresel akıllı telefon pazarı, bu yılın ikinci çeyreğinin sonuçlarına göre önemli değişimler yaşıyor. Analiz şirketi Counterpoint tarafından yayınlanan son rapora göre, Apple'ın temel modeli olan iPhone 17, tüm küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 6'sını oluşturarak mutlak lider oldu. Bu yüksek oran, geçen yılın nesline kıyasla önemli bir büyümeyi temsil ediyor ve pazardaki talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl bu serideki önceki cihaz pazarın sadece yüzde 4'ünü oluşturuyordu. Yani bir yıl içinde temel amiral gemisinin pazar payı yaklaşık yüzde 50 arttı. Uzmanlar, bu keskin yükselişin tüketicilerin yeni nesil cihazlara olan ilgisinin arttığının bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Satış hacmindeki artış, dünya genelindeki teknoloji pazarını olumlu etkiliyor.

Apple ve Samsung liderliği

Sıralamanın sonraki basamaklarını beklendiği gibi iPhone 17 Pro Max ve 17 Pro modelleri işgal ediyor. Bu cihazlara ilişkin kesin yüzde oranları belirtilmese de, analitik grafik ve görsel verilere göre, Apple'ın üç amiral gemisi akıllı telefonu dünya pazarının toplamda yüzde 20-22'lik bir kısmını kontrol ediyor. Bu durum, şirketin premium segmentteki konumunun her zamankinden daha sağlam olduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda, ilk beşin geri kalanı ve genel ilk ondaki durum da dikkat çekiyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez bir Samsung amiral gemisi, küresel satışlarda ilk beşe girmeyi başardı. Galaxy S26 Ultra modeli, bütçe dostu A07 4G cihazını küçük bir farkla geride bırakarak pazarın yaklaşık yüzde 2,5'ini ele geçirdi. Bu sonuç, Güney Koreli üreticinin en pahalı amiral gemilerinin de tüketiciler arasında popülerleştiğini gösteriyor.

Dünyanın en popüler on akıllı telefonu

Counterpoint raporuna göre, dünya genelinde en çok satan cihazların ilk on listesine farklı fiyat segmentlerinden modeller girdi. Özellikle, liderler listesinin devamı şu cihazlardan oluşuyor:

  • Galaxy A17 5G modeli
  • iPhone 17e cihazı
  • Galaxy A17 4G akıllı telefonu
  • Galaxy S26 amiral gemisi
  • İlk onu tamamlayan iPhone 16
Hatırlatmak gerekirse, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonlarının tanıtımı bu yılın 9 Eylül tarihine planlanmış olup, gelecekte pazar dinamiklerinde yeni değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

iPhone 17Samsung Galaxy S26 UltraCounterpointAkıllı Telefon PazarıApple
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy S26 FE tanıtıldı: 7 yıllık destek ve yapay zekaSamsung Galaxy S26 FE tanıtıldı: 7 yıllık destek ve yapay zekaBugün, 19:00Max mesajlaşma uygulamasının web sürümü Apple cihazlarında popülerleşiyorMax mesajlaşma uygulamasının web sürümü Apple cihazlarında popülerleşiyorBugün, 18:23Yandex'deki «Beri zaryad» hizmeti, telefonu kapananlar için yeni bir imkan sunduYandex'deki «Beri zaryad» hizmeti, telefonu kapananlar için yeni bir imkan sunduBugün, 17:58Xiaomi 10 000 mAh bataryalı ilk akıllı telefonunu tanıttıXiaomi 10 000 mAh bataryalı ilk akıllı telefonunu tanıttıBugün, 15:28Samsung Galaxy S23 Ultra için One UI 9 yazılımı hazırlanıyorSamsung Galaxy S23 Ultra için One UI 9 yazılımı hazırlanıyorBugün, 15:00Samsung amiral gemileri için Ağustos güvenlik yaması yayınlandıSamsung amiral gemileri için Ağustos güvenlik yaması yayınlandıBugün, 09:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor