iPhone 17 küresel pazar payının yüzde altısını ele geçirdi

Küresel akıllı telefon pazarı, bu yılın ikinci çeyreğinin sonuçlarına göre önemli değişimler yaşıyor. Analiz şirketi Counterpoint tarafından yayınlanan son rapora göre, Apple'ın temel modeli olan iPhone 17, tüm küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 6'sını oluşturarak mutlak lider oldu. Bu yüksek oran, geçen yılın nesline kıyasla önemli bir büyümeyi temsil ediyor ve pazardaki talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl bu serideki önceki cihaz pazarın sadece yüzde 4'ünü oluşturuyordu. Yani bir yıl içinde temel amiral gemisinin pazar payı yaklaşık yüzde 50 arttı. Uzmanlar, bu keskin yükselişin tüketicilerin yeni nesil cihazlara olan ilgisinin arttığının bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Satış hacmindeki artış, dünya genelindeki teknoloji pazarını olumlu etkiliyor.

Apple ve Samsung liderliği

Sıralamanın sonraki basamaklarını beklendiği gibi iPhone 17 Pro Max ve 17 Pro modelleri işgal ediyor. Bu cihazlara ilişkin kesin yüzde oranları belirtilmese de, analitik grafik ve görsel verilere göre, Apple'ın üç amiral gemisi akıllı telefonu dünya pazarının toplamda yüzde 20-22'lik bir kısmını kontrol ediyor. Bu durum, şirketin premium segmentteki konumunun her zamankinden daha sağlam olduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda, ilk beşin geri kalanı ve genel ilk ondaki durum da dikkat çekiyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez bir Samsung amiral gemisi, küresel satışlarda ilk beşe girmeyi başardı. Galaxy S26 Ultra modeli, bütçe dostu A07 4G cihazını küçük bir farkla geride bırakarak pazarın yaklaşık yüzde 2,5'ini ele geçirdi. Bu sonuç, Güney Koreli üreticinin en pahalı amiral gemilerinin de tüketiciler arasında popülerleştiğini gösteriyor.

Dünyanın en popüler on akıllı telefonu

Counterpoint raporuna göre, dünya genelinde en çok satan cihazların ilk on listesine farklı fiyat segmentlerinden modeller girdi. Özellikle, liderler listesinin devamı şu cihazlardan oluşuyor:

Galaxy A17 5G modeli

iPhone 17e cihazı

Galaxy A17 4G akıllı telefonu

Galaxy S26 amiral gemisi

İlk onu tamamlayan iPhone 16

Hatırlatmak gerekirse, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonlarının tanıtımı bu yılın 9 Eylül tarihine planlanmış olup, gelecekte pazar dinamiklerinde yeni değişikliklerin yaşanması bekleniyor.