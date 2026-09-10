Apple, açıklama yapmadan yeni iPhone 17 serisinin fiyatını artırdı

Amerikalı teknoloji devi Apple, geleneksel stratejisinden vazgeçerek yeni tanıtılan akıllı telefonların fiyatlarını değiştirdi. ixbt.com'un verilerine göre, genellikle yeni nesil cihazlar piyasaya sürüldükten sonra önceki modellerin fiyatlarında düşüş gözlemlenirdi, ancak bu sefer durum tamamen farklı bir hal aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket, hiçbir resmi açıklama yapmadan iPhone 17 cihaz serisinin fiyatını artırdığını duyurdu. Analistleri ve tüketicileri şaşırtan bu kararın, piyasadaki fiyat politikası üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Yeni modellerin fiyat politikası

Edinilen bilgilere göre, tanıtılan ana serideki tüm cihazların fiyatı 100 dolar arttı. Özellikle 256 GB depolama alanına sahip baz model iPhone 17 artık 900 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Bu modelin 512 GB versiyonunu satın almak isteyen kullanıcıların ise 1100 dolar ödemesi gerekecek.

Bütçe dostu olarak kabul edilen iPhone 17e modeli de fiyat değişikliğinden muaf kalmadı. Bu akıllı telefonun 256 GB versiyonu 700 dolar, 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 900 dolar olarak belirlendi. Ayrıca, tüketiciler arasında ilgi uyandıran yeni cihaz serisine de özel dikkat gösteriliyor.

iPhone Air modeli ve depolama versiyonları

Seri içindeki en büyük değişiklikler iPhone Air modelini ilgilendiriyor. 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip iPhone Air versiyonları sırasıyla 1100 ve 1300 dolara yükseldi. Ancak en büyük artış, en yüksek konfigürasyonlu modellerde kaydedildi.

Özellikle 1 TB depolama alanına sahip en üst seviye iPhone Air, tek seferde 300 dolar zamlanarak 1700 dolara ulaştı. Bununla birlikte, resmi satışlarda önceki nesil olan iPhone 16 da kalmaya devam etti ve başlangıç fiyatı 800 dolar olarak belirlendi.

Dolaşan söylentilere göre Apple, akıllı telefon ailesinin daha uygun fiyatlı kısmını tam anlamıyla yenilemeyi sadece 2027 baharına planlıyor. O zamana kadar Apple'ın mevcut nesil iPhone 17, 17e ve Air modellerini, gelecekte çıkması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone Duo ile paralel olarak satmaya devam edeceği tahmin ediliyor.