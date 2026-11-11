2026'da BT uzmanları için hangi meslekler revaçta?

Teknoloji sektöründe iş bulma fırsatları uzmanlık alanına göre değişiklik gösteriyor. 2026 yılı sonunda ürün yöneticileri için açık pozisyonlar artarken, mühendislik alanındaki büyüme yavaşladı. Tasarım alanında ise açık iş ilanlarının sayısı rekor seviyede düştü. Yapay zeka ile çalışma becerileri, birçok meslek için temel gereksinimlerden biri haline geldi. Bu veriler, Lenny's Newsletter'ın 10 Kasım'da yayınlanan analizinde yer alıyor.

Analiz, teknoloji şirketlerindeki 9 binden fazla işverenin ilanlarını kapsayan TrueUp verilerine dayanıyor. Ayrıca 124 milyon uzmanın çalışma hayatındaki değişimleri takip eden Live Data Technologies verileri de incelendi. İşe alım rakamları ABD'deki durumu yansıtıyor.

Ürün yöneticileri için fırsatlar arttı

Mart 2023'ten bu yana ürün yöneticileri için açık pozisyonlar yüzde 75 oranında arttı. 2023 başından itibaren hesaplandığında büyüme yüzde 56 seviyesinde. Mühendislik alanında ise açık pozisyonlar yüzde 43 oranında arttı.

ABD'deki işe alım istatistikleri de ürün yöneticileri için nispeten elverişli bir tablo çiziyor. 2021 yılında işe alınan tüm uzmanlar arasında ürün yöneticilerinin payı yüzde 16 iken, bu oran şu anda yüzde 21'e ulaştı.

Ancak açık pozisyonların artması, işe alımların da aynı hızda arttığı anlamına gelmiyor. Analizde, ürün yöneticilerini işe alma oranının son yıllarda sabit kaldığı belirtiliyor.

Mühendislikte büyüme neredeyse durdu

Mühendisler için açık pozisyonlardaki büyüme 2024'te yüzde 29, 2025'te yüzde 15 olarak gerçekleşti. Son bir yılda ise bu oran yüzde 2,5'e kadar düştü. Şu anda teknoloji şirketlerindeki mühendislik açık pozisyonlarının sayısı mart ayındakinden daha az.

ABD'de Mayıs 2025 ile Nisan 2026 arasında yaklaşık 113 bin yazılım mühendisi işe alındı. 2022 yılında ise 239 bin kişi istihdam edilmişti. Dolayısıyla mevcut rakam, o dönemdeki sonucun yarısından bile düşük.

Buna rağmen mühendisliğin bazı alanlarında talep yüksek. İşe alım uzmanlarına yönelik açık pozisyonlar 2023 ortasından beri yaklaşık üç katına çıktı. Forward deployed engineer pozisyonları ise bir yılda 4,6 kat büyüyerek yaklaşık 1500'e ulaştı. Siber güvenlik mühendisliği de talebin arttığı alanlardan biri.

Mobil ve frontend mühendislerine olan talep ise son bir yılda neredeyse yüzde 50 azaldı.

Tasarım ve kullanıcı araştırmalarında düşüş

Dünya genelindeki teknoloji şirketlerinde ürün tasarımcıları için sadece 1900 açık pozisyon kaldı. Bu, bir yıl öncesine göre yüzde 28 daha az. ABD'deki şirketler son 12 ayda 12 600 ürün tasarımcısını işe aldı. 2022'de bu rakam 27 600'e ulaşmıştı.

Kullanıcı deneyimi araştırmacılarına olan talep daha da azaldı. ABD'de son bir yılda yaklaşık 1800 uzman işe alınırken, 2022'de bu sayı 5300'ü bulmuştu. Bir yıllık düşüş yüzde 66 seviyesinde. Dünya genelinde bu alandaki açık pozisyonların sayısı 108'i oluşturuyor.

İşverenler yapay zeka becerileri talep ediyor

Teknoloji şirketlerinin ilanlarında aranan becerilerin yapısı da değişti. Ürün yöneticileri için LLM en çok belirtilen beceri haline geldi. Claude üçüncü sırada yer alırken, Cursor, OpenAI ve MCP en sık karşılaşılan talepler arasında.

Mühendisler için Python liderliğini koruyor. Bununla birlikte, LLM ilanlarda Java'dan daha fazla belirtilmeye başlandı. Tasarımcılar arasında Figma hala yüksek talep gören bir araç. Ancak Claude ve Cursor gibi yapay zeka yazılımları da giderek daha fazla telaffuz ediliyor.

Açık pozisyonlar ağırlıklı olarak San Francisco Körfez Bölgesi'nde toplanıyor

Şu anda teknoloji şirketlerindeki açık iş ilanlarının yüzde 15'i San Francisco Körfez Bölgesi'ne denk geliyor. Buradaki açık pozisyonlar bir yıl içinde yüzde 43 arttı. Ürün yöneticileri ve tasarımcılar için her dört açık pozisyondan biri, mühendislik açık pozisyonlarının ise her beşinden biri bu bölgede yer alıyor.

Uzaktan çalışma imkanı da azaldı. Teknoloji sektöründeki ilanların sadece yüzde 14'ü uzaktan çalışma seçeneği sunuyor. 2022 sonunda bu oran yüzde 21'di.

Tasarımcılar için uzaktan çalışma ilanlarının payı yüzde 34'ten yüzde 19'a, mühendislerde ise yüzde 25'ten yüzde 14'e düştü. Ürün yöneticilerinde ise bu oran son iki yılda yüzde 21 civarında sabit kaldı.

Analizde, teknoloji sektöründeki iş piyasasının genel olarak büyüdüğü, ancak yeni iş alanlarının büyük kısmının yazılımla doğrudan ilgili olmayan alanlarda ortaya çıktığı belirtiliyor. Makalenin bu konudaki nihai analizi ücretli abonelikle okunabiliyor.