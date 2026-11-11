Carlsen'den samimi itiraf: Magnus antrenmanlar için neden Abdusattorov'u seçti?
Dünyanın en güçlü satranç oyuncusu ve çok kez dünya şampiyonu olan Magnus Carlsen, İspanya'da düzenlenen kapalı antrenman kampında neden Özbekistan milli takımının lideri Nodirbek Abdusattorovile çalışmayı tercih ettiğini açıkladı. ChessBase Nepal kaynaklı bilgilere göre, Norveçli süper yıldız bu iş birliğinin sadece sportif değil, aynı zamanda kişisel ve psikolojik yönlerine de değindi.
Çevrim içi oyunların zararları ve Abdusattorov'un profesyonel statüsü
Carlsen, son dönemde satranç oyuncuları arasında internet üzerinden serbest formatlarda oynamanın yaygınlaşmasının, oyuna olan ciddiyeti azalttığını ve zararlı alışkanlıklar oluşturabileceğini belirtti. Bu nedenle Norveçli büyükusta, klasik tahta başında derin analiz ve maksimum baskı altındaki konumsal rekabeti yeniden hissetmek için güçlü bir sparring partneri aradı.
Seçiminin neden Özbek genç dahiye düştüğünü anlatırken Carlsen, bu kararın bir bakıma tesadüfi olduğunu ancak insani açıdan son derece doğru bir tercih olduğunu ifade etti:
«Nodirbek çok sempatik, alçakgönüllü ve nazik bir insan. Onu şahsen yakından tanımak harika. Hatta oğlum bile Nodirbek'i çok sevdi ve çok çabuk kaynaştılar.»
İspanya'daki bu önemli hazırlık sürecinde Carlsen'in daimi baş antrenörü ve danışmanı Peter Heine Nielsen ile İngiliz büyükusta David Howell da yer aldı.
Kriter / Gösterge
İspanya kampı ve Budapeşte süper turnuvası detayları
Ana katılımcılar
Magnus Carlsen (Norveç) ve Nodirbek Abdusattorov (Özbekistan)
Kampın amacı
Çevrim içi dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak, derin analiz ve canlı tahta başındaki profesyonellik
Carlsen ekibi
Peter Heine Nielsen (baş danışman), David Howell (büyükusta)
Güncel turnuva
Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 (Budapeşte, Macaristan)
Turnuva süresi
10–20 Kasım 2026
Toplam ödül havuzu
650.000 ABD Doları
Oyun formatları
Blitz, rapid ve hızlı klasik (üçlü sistem)
Benzersiz özellik
Erkeklerle eşit şartlarda mücadele eden Bibisara Assaubayeva (Kazakistan)
«Dünyanın 1 numaralı satranç oyuncusu ile yan yana antrenman yapmak, Abdusattorov'un küresel elit seviyedeki yerinin zirveye ulaştığının en açık kanıtıdır.»
Budapeşte'de 650 bin dolarlık büyük mücadele
İspanya'daki verimli kampın ardından her iki büyükusta doğrudan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geçti. Şu günlerde orada 650 bin dolarlık devasa ödül havuzuna sahip Total Chess World Championship Tour Pilot turnuvası tüm hızıyla devam ediyor.
Budapeşte'deki mücadele, gerçek evrensel satranç kralını belirleyecek; büyükustalar sırasıyla blitz, rapid ve hızlı klasik kategorilerinde yeteneklerini sınıyorlar. Turnuvada Orta Asya'dan erkeklerde Nodirbek Abdusattorov, kadınlarda ise iki kez dünya blitz şampiyonu olan Bibisara Assaubayeva genel tabloda eşit şartlarda yarışıyor.
Sizce Magnus Carlsen ile yapılan ortak antrenmanlar, Nodirbek Abdusattorov'u önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonluğu için ana aday haline getirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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