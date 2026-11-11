Carlsen'den samimi itiraf: Magnus antrenmanlar için neden Abdusattorov'u seçti?

Dünyanın en güçlü satranç oyuncusu ve çok kez dünya şampiyonu olan Magnus Carlsen, İspanya'da düzenlenen kapalı antrenman kampında neden Özbekistan milli takımının lideri Nodirbek Abdusattorovile çalışmayı tercih ettiğini açıkladı. ChessBase Nepal kaynaklı bilgilere göre, Norveçli süper yıldız bu iş birliğinin sadece sportif değil, aynı zamanda kişisel ve psikolojik yönlerine de değindi.

Çevrim içi oyunların zararları ve Abdusattorov'un profesyonel statüsü

Carlsen, son dönemde satranç oyuncuları arasında internet üzerinden serbest formatlarda oynamanın yaygınlaşmasının, oyuna olan ciddiyeti azalttığını ve zararlı alışkanlıklar oluşturabileceğini belirtti. Bu nedenle Norveçli büyükusta, klasik tahta başında derin analiz ve maksimum baskı altındaki konumsal rekabeti yeniden hissetmek için güçlü bir sparring partneri aradı.

Seçiminin neden Özbek genç dahiye düştüğünü anlatırken Carlsen, bu kararın bir bakıma tesadüfi olduğunu ancak insani açıdan son derece doğru bir tercih olduğunu ifade etti: