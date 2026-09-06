Google Pixel 11 Pro, pil ömrü konusunda iPhone 17 Pro'yu geride bıraktı

Google, yeni amiral gemisi cihazlarında güç tasarrufu ve pil ömrünü artırma konusunda önemli başarılara imza attı. ixbt.com'un verilerine göre, yeni nesil Google Pixel 11 Pro modeli, kompakt boyutuna rağmen etkileyici bir pil performansı sergileyerek ana rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

GSM Arena tarafından gerçekleştirilen detaylı test sonuçları, daha küçük boyutlu Google Pixel 11 Pro modelinin testlerde sadece selefini değil, aynı zamanda birçok popüler rakibini de pil performansı açısından geçtiğini gösterdi. Özellikle küçük «pixel», tek bir şarjla 15 saat 38 dakika boyunca çalışmayı başardı.

Karşılaştırmalar ve ana sonuçlar

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 10 Pro modeli aynı testlerde sadece 12 saat 5 dakika dayanabilmişti. Serinin daha büyük üyesi olan Pixel 11 Pro XL ise 16 saat 45 dakikalık bir sonuç gösterdi. İlginç olan ise, daha kompakt olan Pixel 11 Pro'nun pil ömrü konusunda iPhone 17 Pro'yu bile az farkla geride bırakmayı başarmasıdır.

Bununla birlikte uzmanlar, Google için asıl rekabetin önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro modeli ile yaşanacağını vurguluyor. Ayrıca yeni cihazın, testlerde Samsung'un Galaxy S26 amiral gemisini de küçük bir farkla geride bırakması dikkat çekicidir.

Şarj hızı ve özellikleri

Pil ömrü konusunda büyük bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, şarj hızı konusunda durum biraz daha farklı. Küçük Pixel 11 Pro modelinin şarj değerleri selefine kıyasla çok büyük bir fark göstermiyor, ancak Pixel 11 Pro XL modeli eski Pixel 10 Pro XL'e göre önemli ölçüde daha hızlı şarj oluyor.

Bunun temel nedeni 30 W şarj adaptörünün kullanılmış olmasıdır. Sonuç olarak, yeni kompakt cihaz Extreme modunda sadece yarım saat içinde yüzde 59'a kadar şarj olabiliyor. Bataryayı sıfırdan yüzde yüze tam olarak şarj etmek için ise toplam 1 saat 20 dakika gerekiyor.