Radarlara yakalanmıyor: Çin, gizemli GJ-11 dronunun saldırı anını yayınladı
Çin Hava Kuvvetleri, tarihinde ilk kez dünya kamuoyunun dikkatini çeken, çok gizli ve radara yakalanmayan GJ-11 "Sharp Sword" («Keskin Kılıç») muharebe dronunun iç yapısını ve hedefini tam isabetle vurduğu anları resmen paylaştı. CCTV kanalı aracılığıyla yayınlanan bu video, küresel askeri uzmanlar ve teknoloji camiasında büyük yankı uyandırdı.
Stealth teknolojisi ve gizli silah bölmeleri
Yayınlanan görüntülere göre, kanatsız insansız hava aracının tasarımı ve yapısal çözümleri, dünyanın en gelişmiş stealth (görünmezlik) teknolojilerine dayanıyor. Dronun önemli teknik özellikleri şunlardır:
Dahili silah bölmeleri: Aracın alt kısmında, ana iniş takımları arasında tırtıklı kenarlara sahip iki gizli bölme bulunmakta olup, bunlar füze ve bombaları radarlardan gizli bir şekilde taşımak üzere tasarlanmıştır.
Stealth malzemeleri: Dronun dış yüzeyi, düşman radarlarının dalgalarını tamamen emen özel bir kaplama ile işlenmiştir. Ayrıca, radar tespitini en aza indirmek amacıyla motor egzoz çıkışı da özel olarak korunmuştur.
Teknik parametreler
GJ-11 "Sharp Sword" dronunun özellikleri
Araç tipi
Radara yakalanmayan saldırı tipi stealth-dron (UUAV)
Silah yerleşimi
Gövde altında özel tırtıklı dahili bölmeler
Kontrol sistemi
Yer merkezlerinden operatörler tarafından yönetim
Hazırlık süresi
Muharebe görevlerine hazırlık 6 saatten birkaç güne kadar sürebilir
Muharebe testleri
CCTV üzerinden bulutlu havada hedefi başarıyla vurduğu gösterildi
«GJ-11 gibi stealth-dronların açıkça silah kullanması, Çin'in askeri havacılık alanında teknolojik olarak yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor».
Muharebe testleri ve ikinci denemede isabet
Çin Merkez Televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, dronun gerçek muharebe koşullarına yakın bir ortamdaki testleri yer alıyor. Özellikle bulutlu hava koşullarında gerçekleştirilen testler sırasında, aracın ikinci denemede belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle imha ettiği görülüyor.
Uzmanlarbu tür araçları yönetmenin ve onlara görev öncesi hazırlık yapmanın uzun zaman aldığını belirtiyor; uzmanların hazırlık süreci genellikle 6 saatten başlayıp, bazı karmaşık durumlarda birkaç güne kadar uzayabiliyor. Bu dronun kamuoyuna açık bir şekilde sergilenmesi, küresel savunma pazarında güç dengelerini ciddi şekilde etkileyecektir.
Sizce Çin'in yeni stealth-dronu, radarları atlatarak modern hava savunma sistemlerini mağlup edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
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