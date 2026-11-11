Radarlara yakalanmıyor: Çin, gizemli GJ-11 dronunun saldırı anını yayınladı

2 dk okuma14
Radarlara yakalanmıyor: Çin, gizemli GJ-11 dronunun saldırı anını yayınladı

Çin Hava Kuvvetleri, tarihinde ilk kez dünya kamuoyunun dikkatini çeken, çok gizli ve radara yakalanmayan GJ-11 "Sharp Sword" («Keskin Kılıç») muharebe dronunun iç yapısını ve hedefini tam isabetle vurduğu anları resmen paylaştı. CCTV kanalı aracılığıyla yayınlanan bu video, küresel askeri uzmanlar ve teknoloji camiasında büyük yankı uyandırdı.

Stealth teknolojisi ve gizli silah bölmeleri

Yayınlanan görüntülere göre, kanatsız insansız hava aracının tasarımı ve yapısal çözümleri, dünyanın en gelişmiş stealth (görünmezlik) teknolojilerine dayanıyor. Dronun önemli teknik özellikleri şunlardır:

  • Dahili silah bölmeleri: Aracın alt kısmında, ana iniş takımları arasında tırtıklı kenarlara sahip iki gizli bölme bulunmakta olup, bunlar füze ve bombaları radarlardan gizli bir şekilde taşımak üzere tasarlanmıştır.

  • Stealth malzemeleri: Dronun dış yüzeyi, düşman radarlarının dalgalarını tamamen emen özel bir kaplama ile işlenmiştir. Ayrıca, radar tespitini en aza indirmek amacıyla motor egzoz çıkışı da özel olarak korunmuştur.

Teknik parametreler

GJ-11 "Sharp Sword" dronunun özellikleri

Araç tipi

Radara yakalanmayan saldırı tipi stealth-dron (UUAV)

Silah yerleşimi

Gövde altında özel tırtıklı dahili bölmeler

Kontrol sistemi

Yer merkezlerinden operatörler tarafından yönetim

Hazırlık süresi

Muharebe görevlerine hazırlık 6 saatten birkaç güne kadar sürebilir

Muharebe testleri

CCTV üzerinden bulutlu havada hedefi başarıyla vurduğu gösterildi

«GJ-11 gibi stealth-dronların açıkça silah kullanması, Çin'in askeri havacılık alanında teknolojik olarak yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor».

Muharebe testleri ve ikinci denemede isabet

Çin Merkez Televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, dronun gerçek muharebe koşullarına yakın bir ortamdaki testleri yer alıyor. Özellikle bulutlu hava koşullarında gerçekleştirilen testler sırasında, aracın ikinci denemede belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle imha ettiği görülüyor.

Uzmanlarbu tür araçları yönetmenin ve onlara görev öncesi hazırlık yapmanın uzun zaman aldığını belirtiyor; uzmanların hazırlık süreci genellikle 6 saatten başlayıp, bazı karmaşık durumlarda birkaç güne kadar uzayabiliyor. Bu dronun kamuoyuna açık bir şekilde sergilenmesi, küresel savunma pazarında güç dengelerini ciddi şekilde etkileyecektir.

Sizce Çin'in yeni stealth-dronu, radarları atlatarak modern hava savunma sistemlerini mağlup edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Teknoloji haberleri