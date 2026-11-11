Radarlara yakalanmıyor: Çin, gizemli GJ-11 dronunun saldırı anını yayınladı

Çin Hava Kuvvetleri, tarihinde ilk kez dünya kamuoyunun dikkatini çeken, çok gizli ve radara yakalanmayan GJ-11 "Sharp Sword" («Keskin Kılıç») muharebe dronunun iç yapısını ve hedefini tam isabetle vurduğu anları resmen paylaştı. CCTV kanalı aracılığıyla yayınlanan bu video, küresel askeri uzmanlar ve teknoloji camiasında büyük yankı uyandırdı.

Stealth teknolojisi ve gizli silah bölmeleri

Yayınlanan görüntülere göre, kanatsız insansız hava aracının tasarımı ve yapısal çözümleri, dünyanın en gelişmiş stealth (görünmezlik) teknolojilerine dayanıyor. Dronun önemli teknik özellikleri şunlardır:

Dahili silah bölmeleri: Aracın alt kısmında, ana iniş takımları arasında tırtıklı kenarlara sahip iki gizli bölme bulunmakta olup, bunlar füze ve bombaları radarlardan gizli bir şekilde taşımak üzere tasarlanmıştır.

Stealth malzemeleri: Dronun dış yüzeyi, düşman radarlarının dalgalarını tamamen emen özel bir kaplama ile işlenmiştir. Ayrıca, radar tespitini en aza indirmek amacıyla motor egzoz çıkışı da özel olarak korunmuştur.

Teknik parametreler GJ-11 "Sharp Sword" dronunun özellikleri Araç tipi Radara yakalanmayan saldırı tipi stealth-dron (UUAV) Silah yerleşimi Gövde altında özel tırtıklı dahili bölmeler Kontrol sistemi Yer merkezlerinden operatörler tarafından yönetim Hazırlık süresi Muharebe görevlerine hazırlık 6 saatten birkaç güne kadar sürebilir Muharebe testleri CCTV üzerinden bulutlu havada hedefi başarıyla vurduğu gösterildi

«GJ-11 gibi stealth-dronların açıkça silah kullanması, Çin'in askeri havacılık alanında teknolojik olarak yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor».

Muharebe testleri ve ikinci denemede isabet

Çin Merkez Televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, dronun gerçek muharebe koşullarına yakın bir ortamdaki testleri yer alıyor. Özellikle bulutlu hava koşullarında gerçekleştirilen testler sırasında, aracın ikinci denemede belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle imha ettiği görülüyor.

Uzmanlarbu tür araçları yönetmenin ve onlara görev öncesi hazırlık yapmanın uzun zaman aldığını belirtiyor; uzmanların hazırlık süreci genellikle 6 saatten başlayıp, bazı karmaşık durumlarda birkaç güne kadar uzayabiliyor. Bu dronun kamuoyuna açık bir şekilde sergilenmesi, küresel savunma pazarında güç dengelerini ciddi şekilde etkileyecektir.

Sizce Çin'in yeni stealth-dronu, radarları atlatarak modern hava savunma sistemlerini mağlup edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!