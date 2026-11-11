«Messi ve Ronaldo'dan daha iyi»: Steven Gerrard'dan Lamine Yamal hakkında sansasyonel açıklama

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«Messi ve Ronaldo'dan daha iyi»: Steven Gerrard'dan Lamine Yamal hakkında sansasyonel açıklama

İngiliz futbolunun ve Liverpool kulübünün efsanevi kaptanı Steven Gerrard, Barcelona ve İspanya milli takımı forveti Lamine Yamal'ın yeteneğini değerlendirirken futbol kamuoyunu sarsan bir görüş ortaya attı. İngiliz The Touchline yayınına verdiği röportajda eski orta saha oyuncusu, genç yeteneği modern futbolun iki büyük ismi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile açıkça kıyasladı.

«Gelişim konusunda onlardan ileride»: Gerrard'ın analizi

Steven Gerrard, futbol tarihindeki en büyük rekabetin tam 19 yaşındaki dönemini hatırlatarak, İspanyol kanat oyuncusunun bu yaştaki potansiyelinin ve sahadaki kararlarının Messi ve Ronaldo'nun o dönemki oyunundan çok daha üstün olduğunu vurguladı:

«Lamine Yamal 19 yaşında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha üst seviyede oynuyor. Onları tam 19 yaşındaki halleriyle kıyaslarsak, gelişim düzeyi ve oyuna etkisi bakımından Lamine Yamal açık ara önde duruyor».

Yamal'ın büyük futbola girişi gerçekten de görülmemiş bir hızla gerçekleşti. Katalanların as takımında ilk kez Nisan 2023'te, henüz 15 yaşındayken çıkış yapmıştı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise İspanya ile birlikte sadece kıta şampiyonu olmakla kalmadı, büyük bir uluslararası turnuva finalinde sahaya çıkan tarihteki en genç futbolcu olarak rekor kırdı.

Gösterge / Kriter

Lamine Yamal'ın güncel istatistikleri ve sonuçları

Yaş ve Kulüp/Milli Takım

19 yaş, Barcelona ve İspanya milli takımı

Çıkış tarihi

Nisan 2023 (henüz 15 yaşında büyük futbola adım attı)

Mevcut sezon performansı

16 maçta 13 gol ve 12 asist (toplam 25 skor katkısı)

Piyasa değeri

220 milyon Euro (Transfermarkt'a göre dünyanın en pahalı futbolcusu)

Uluslararası başarıları

Euro 2024 şampiyonu, final tarihindeki en genç futbolcu

Kişisel ödülleri

Üst üste 3 kez dünyanın en iyi genç futbolcusu unvanı sahibi

«Messi ve Ronaldo 19 yaşında büyük futbola yeni adapte olmaya çalışırken, Yamal bu yaşta çoktan Avrupa şampiyonu oldu ve her maçın kaderini tek başına belirliyor».

220 milyon Euro'luk mutlak rekor

Bu sezon gösterdiği verimlilik Lamine'yi gezegenin en tehlikeli forveti haline getirdi; sadece 16 karşılaşmada 13 gol atıp takım arkadaşlarına 12 gol pası vermeyi başardı. Transfermarkt portalı onun transfer değerini astronomik 220 milyon Euro olarak tahmin ediyor.

Ayrıca üst üste üç kez dünyanın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanan Yamal'ın mevcut gelişim hızı, onu önümüzdeki yıllarda Ballon d'Or ödülünün mutlak adayı yapacağı şüphesiz.

Sizce de 19 yaşındaki Lamine Yamal, kendi yaş dönemindeki Messi ve Ronaldo'dan daha mı güçlü, yoksa onların uzun yıllara dayanan istikrarına ulaşması için daha zamana mı ihtiyacı var? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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