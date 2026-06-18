Apple müşterilere fiyat artışı konusunda ciddi uyarıda bulundu

Apple, bellek çiplerinin ve RAM fiyatlarındaki keskin artışı karşılamak amacıyla ürün fiyatlarını artırmak zorunda kalabileceğini açıkladı. Şirketin CEO'su Tim Cook, bu açıklamayı "The Wall Street Journal" (WSJ) gazetesine verdiği röportajda yaptı.

"Maalesef fiyat artışları kaçınılmaz. Üzerimizdeki büyük maliyet artışlarını hafifletmek için elimizden gelen tüm önlemleri alıyoruz ve müşterilerimizi bu fiyat artışlarından korumaya çalışıyoruz, ancak durum istikrarını kaybetti," dedi.

Bununla birlikte, şirket yöneticisi gelecekteki fiyat artışlarının hangi ürünleri kapsayacağı ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda kesin bir bilgi vermedi.

Cook, bellek ve depolama aygıtlarının, özellikle de AI sunucuları için kullanılan DRAM (dinamik rastgele erişimli bellek) fiyatlarının keskin yükselişinin Apple için ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

"Tüketiciler cihazları daha fazla isterken arz azalıyor ve bellek üreticileri yüksek fiyatları tüketicilere yansıtıyor. Bellek fiyatlarının ve arzının istikrarlı bir seviyeye dönmesi bizim için çok önemli," dedi Apple CEO'su.

Bilgi için, şirket bu yılın 8 Haziran'ında, daha akıllı ve yeniden tasarlanmış Siri AI asistanına sahip iOS 27 işletim sistemini tanıtmıştı.

iOS 27 güncellemesi iPhone 11 ve sonraki modellerin yanı sıra Apple'ın diğer cihazları için de açık olacak. Yeni Siri ise iPhone 16 ve daha yeni modellerde, iPhone 15 Pro, A17 Pro çipli iPad mini, M1 ve üzeri çipli iPad ile Mac cihazlarında çalışacak.

Apple'ın Yazılım Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi ise bazı şirketlerin AI alanında insan ihtiyaçlarından ziyade "teknolojik yarışa" daha fazla odaklandığını belirtti.