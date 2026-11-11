ABD'de 24 saat toprak altında kalan 11 aylık bebek sağ bulundu

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kalan 11 aylık bir bebek sağ olarak bulundu. Bebeğin bir havluya sarılıp köpek kafesine konularak ormanlık bir alana gömüldüğü belirtildi. Konuyla ilgili haberi Reuters duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Koa Sharp isimli bebek 9 Kasım'da kayboldu. Bebek, annesinin evinde babası Michael Comer'ın bakımındaydı. Annesi dışarı çıktığında baba çocuğu alıp götürdü. Ardından bebeğin kayıp olduğu bildirilmiş ve polis ile kurtarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmalarına başlamıştı.

Arama ekipleri bebeği, Comer'ın babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu. Bölgede yeni kazılmış toprak izleri tespit edildi. Kurtarma ekipleri toprağı kazmaya başladıklarında bebeğin ağlama sesini duydular.

Lexington İlçesi Şerifi Jay Koon, basın toplantısında bebeğin ağlama sesinin arama ekipleri için duyulabilecek en sevindirici ses olduğunu ifade etti.

Koon, "11 aylık Koa'yı canlı, hayata tutunmaya çalışan ve ağlar halde bulduk. Bir bebeğin ağlama sesini duymaktan daha sevindirici bir ses olamaz" dedi.

Şerif, havluya sarılı kafesin içinde oluşan hava boşluğunun bebeğin hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabileceğini tahmin ediyor. Arama ekipleri bebeği derhal hastaneye kaldırdı. Doktorlar bebeğin iyileşeceğinden umutlu.

Bilgilere göre, bebeğin babası Michael Comer 9 Kasım akşamı çocuk kaçırma ve polise mukavemet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şu anda kendisine yönelik ek suçlamalar savcılarla görüşülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.