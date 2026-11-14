Okulda skandal: Bir öğrencinin gizlice kaydettiği video öğretmenin sonu oldu

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir okulda büyük yankı uyandıran bir olay meydana geldi. 76 yaşındaki bir öğretmen ve müdür yardımcısı, reşit olmayan bir öğrenciye yönelik yasa dışı eylemlerde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Ceza davası ve soruşturma detayları

Kolluk kuvvetleri tarafından bu olayla ilgili olarak Ceza Kanunu'nun 141. maddesi (16 yaşından küçük bir kişiye karşı cinsel içerikli eylemlerde bulunma) uyarınca resmi soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın nedeni sekizinci sınıf öğrencisinin şikayeti oldu. İlk bilgilere göre, öğrenci arkadaşının yardımıyla yaşananları videoya kaydederek önemli bir delil elde etti ve ardından kolluk kuvvetlerine haber verildi.

Olay parametreleri Bilgiler Yer Tiflis, Gürcistan Şüpheli 76 yaşındaki öğretmen ve müdür yardımcısı Mesleki deneyim Okulda 55 yıl görev yaptı İlgili madde Ceza Kanunu'nun 141. maddesi

Pedagojik kadroda huzursuzluk ve şok durumu

Yerel Pirveli televizyon kanalının bildirdiğine göre, bu haber tüm okul yönetimi ve öğretmenler için tam bir şok etkisi yarattı. Kolektif içindeki görüşler ikiye bölünmüş durumda:

Öğretmenlerin bir kısmı bu suçlamalara kesinlikle inanmadıklarını ve öğrencinin müdür yardımcısını kasıtlı olarak iftira ile karaladığını iddia ediyor.

Diğer bir grup personel ise şimdilik herhangi bir yorum yapmamayı tercih ediyor.

Resmi devlet kurumları, reşit olmayan kişinin kişisel verilerini korumak ve soruşturmanın gizliliğini sağlamak amacıyla şimdilik ayrıntılı bilgi vermekten kaçınıyor. Soruşturma işlemleri devam etmektedir.

Sizce okullarda bu tür nahoş durumların önlenmesi ve öğrenci güvenliğinin sağlanması için başka hangi kesin önlemler alınmalıdır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!