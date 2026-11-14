Beyaz Saray'dan beklenmedik açıklama: ABD, Rusya ve Çin liderlerinin görüşmesi ne zaman gerçekleşecek?

Bu etkinlik, küresel ölçekteki en etkili siyasi platformlardan biri olarak kabul edilmekte olup, dünyanın önde gelen güçlerinin liderleri arasındaki diyaloğun uluslararası ilişkilerde büyük değişimlere yol açması muhtemeldir.

Amerikan yönetimi temsilcisinin ifadelerine göre, üç ülke liderinin görüşmesinin önümüzdeki Perşembe günü Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi kapsamında gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD yönetimi, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin üçlü bir zirvesini gerçekleştirmeyi planlıyor. Beyaz Saray basın servisinin bildirdiğine göre, bu önemli tarihi görüşmenin bu yılın 19 Kasım günü gerçekleşmesi muhtemel.

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Görüşme detayları Bilgiler Tarih 19 Kasım (Perşembe) Yer Shenzhen, Çin (APEC zirvesi alanı) Katılımcılar ABD, Rusya ve Çin liderleri Ana konu Nükleer cephaneliklerin azaltılması

Tartışılacak ana konu ve tarafların pozisyonu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump bu görüşme sırasında nükleer cephaneliklerin azaltılması konusunu gündeme getirmeyi hedefliyor. Ancak Amerikan tarafı, bu görüşmenin sonunda herhangi bir resmi anlaşma veya sözleşme imzalanmasını beklemediklerini de belirtti.

Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuri Uşakov daha önce APEC zirvesi kapsamında Vladimir Putin ve Donald Trump'ın görüşmesinin planlandığını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Rusya, ABD ve Çin liderlerinin üçlü formatta bir görüşmesinin titizlikle incelendiğini doğrulamıştı.

Sizce ABD, Rusya ve Çin liderlerinin bu üçlü görüşmesi küresel güvenliğin sağlanmasına ne kadar olumlu etki eder? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!