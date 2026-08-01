SpaceX, Starship roketinin fırlatılışını çok yakından kaydetti

·43·Teknoloji
SpaceX, Starship roketinin fırlatılışını çok yakından kaydetti

Havacılık ve uzay araştırmaları alanındaki gelişmiş çözümleriyle tanınan SpaceX şirketi, devasa Starship roketinin bir sonraki uçuşuna ait benzersiz bir videoyu kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu görüntüler doğrudan Super Heavy iticisinin altına yerleştirilen özel bir kamera yardımıyla kaydedilmiş olup, roket yapım tarihinde ilk kez bu tür ekstrem bir roket fırlatılması benzeri görülmemiş yakın bir mesafeden çekildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınından alınan bilgilere göre, uçuş sırasında kameranın etrafında aynı anda 33 Raptor motoru çalıştı. Motorların yanma odalarındaki sıvı oksijen ve metanın karşılıklı etkileşimi sonucunda oluşan gazların sıcaklığı tam 3000 santigrat dereceye ulaşıyor. Bu gibi aşırı yüksek göstergeler teknolojik açıdan mühendislere devasa bir sorumluluk yüklemektedir.

Ekstrem şartlardaki test

Tüm Raptor motorları aynı anda çalıştığında, fırlatma sahası eşi benzeri görülmemiş fiziksel ve termal yüklere maruz kalmaktadır. Özellikle sistem, süpersonik hızın üzerindeki egzoz akımları, güçlü şok dalgaları, devasa akustik basınç ve güçlü titreşimler girdabına kapılmaktadır. Ayrıca sürece ek olarak su akımları ve kalın buhar bulutları da eşlik etmektedir.

Bu kadar zorlu ve tehlikeli şartlara rağmen söz konusu özel kamera, roket uçuşunun tüm sırası boyunca kesintisiz görüntü kaydetmeye devam etmiştir. Bu aşamada lensin ısıdan buğulanmaması veya odak noktasını kaybetmemesi uzmanların yüksek ustalığına işaret etmektedir.

Mühendislik başarısı

Uzmanların belirttiğine göre, böyle dayanıklı ve benzersiz bir video kayıt sistemi oluşturma süreci, roketin kendisini tasarlamak kadar karmaşık mühendislik görevlerinden biri olmuştur. Elde edilen kareler uzmanlara ve teknoloji meraklılarına Starship fırlatılışını tamamen yeni, daha önce görülmemiş bir açıdan izleme imkânı sunmaktadır.

Söz konusu başarılı test, gelecekte uzay uçuşlarının izlenmesi ve roketlerin çalışma performansının daha derinlemesine analiz edilmesinde önemli bir adım olarak hizmet edecektir. SpaceX şirketinin bu gibi teknolojik başarılarının gelecekte Mars'ın kolonizasyonu ve diğer uzun vadeli uzay misyonlarının gerçekleştirilmesinde temel teşkil etmesi beklenmektedir.

SpaceXStarshipSuper HeavyRaptorTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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