SpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladı

Havacılık ve uzay devi SpaceX, halka arzından sonraki ilk üç aylık finansal raporunu sundu ve yaklaşan büyük testler hakkında bilgi verdi. ixbt.com'un yazdığına göre, sunulan veriler şirketin mali durumunun iyileştiğini, bununla birlikte uzay programında önemli değişiklikler beklendiğini gösterdi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Rapor döneminde şirket, 541 milyon dolar net zarar açıkladı. Buna rağmen finansal göstergeler önemli ölçüde iyileşti: SpaceX'in zararları bir yıl önce 1 milyar doları aşmıştı. Aynı zamanda şirket gelirleri hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

SpaceX'in geçen çeyrekteki geliri 7,8 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92'lik artış anlamına geliyor. Hatırlatmak gerekirse şirket, bu yılın haziran ayında halka arz edilmişti.

Hisse performansı ve piyasa etkisi

İlk halka arz sırasında şirket hisselerinin değeri 225,6 dolara kadar yükselse de daha sonra düşüş yaşandı. 4 Ağustos'taki işlemlerin kapanışında şirket hisseleri 125,33 dolardan değerlendi. Buna rağmen uzmanlar, gelirdeki keskin artışı teknoloji sektöründeki olumlu gelişmelerin arka planında önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Yatırımcılarla yapılan görüşme sırasında şirket yönetimi, Starship programının bir sonraki, 14. test uçuşuna ilişkin planları da açıkladı. Bu dönüm noktasının, tüm uzay programının tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olması bekleniyor.

Yörünge uçuşu ve teknik değişiklikler

Planlara göre bir sonraki testte uzay aracı, tarihte ilk kez Dünya yörüngesine çıkarılacak. Ayrıca bu uçuş sırasında Starlink V3 uydularının uzaya taşınması görevi de gerçekleştirilecek.

Ancak önceki 13. test uçuşu sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle şirket, Super Heavy Booster 21 güçlendiricisini fırlatma kulesinin mekanik "kollarıyla" yakalama girişiminden geçici olarak vazgeçti. Bunun yerine güçlendiricinin Meksika Körfezi'ne yumuşak iniş yapması planlanıyor.

Uzay aracının akıbetinin ise henüz kesinleşmediği belirtildi. SpaceX uzmanları önceki görevin sonuçlarını analiz etmeyi sürdürüyor ve Starship'i doğrudan fırlatma rampasına geri getirerek kulenin mekanik kıskaçlarıyla yakalamaya yönelik tarihi girişim üzerinde çalışıyor.