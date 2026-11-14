Friedrich Merz ABD'ye seslenerek Avrupa'nın endişelerini dile getirdi

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Friedrich Merz ABD'ye seslenerek Avrupa'nın endişelerini dile getirdi

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında ABD'ye yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Merz'e göre, Avrupa ülkeleri ABD'nin Ukrayna krizi konusunda beklenmedik kararlar almasından veya "sürprizler" yapmasından ciddi endişe duyuyor.

Dublin'deki açıklama ve "Anchorage" hatıraları

Friedrich Merz, gazetecilerle yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunu görüşmeyi planladığını hatırlattı.

«Başkan Trump'ın önümüzdeki hafta Ukrayna konusunu Başkan Putin ile görüşmeyi planladığını biliyoruz. Burada, Dublin'de bazıları bunun bir “ikinci Anchorage anı” olmasından endişe ediyor. Bu vesileyle ABD'ye mesajımızı bir kez daha iletmek istiyorum: Lütfen hiçbir sürpriz olmasın», — dedi Almanya Şansölyesi.

Hatırlatmak gerekirse, 15 Ağustos 2025 tarihinde Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde, Rusya ve ABD başkanlarının 2021'den bu yana ilk yüz yüze görüşmesi gerçekleşmişti. O dönemde zirvenin ana konusu Ukrayna krizinin çözümüydü ve Avrupalı liderler, bu tür kapalı kapılar ardındaki anlaşmaların kendi katılımları olmadan yapılmasından korkuyorlar.

Önemli noktalar

Detaylar

Açıklamayı kim yaptı?

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz

Nerede söylendi?

Dublin'de (Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı)

Temel endişe

Trump ve Putin arasındaki yaklaşan görüşme ("Anchorage anı")

Avrupa'nın talebi

Ukrayna konusunda Washington tarafından beklenmedik "sürprizlere" izin verilmemesi

Avrupa ve ABD ilişkilerindeki belirsizlikler

Uzmanlara göre, Avrupalı liderler kendi çıkarlarının göz ardı edilmesinden veya ABD ile Rusya'nın kendi başlarına önemli jeopolitik anlaşmalara varmasından endişe ediyor. Merz'in bu kararlı çağrısı, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile ilgili her türlü müzakerede söz sahibi olmak istediğini ve Washington'ın ani kararlarıyla karşılaşmak istemediğini açıkça ortaya koyuyor.

Sizce Avrupalı liderlerin ABD ve Rusya arasındaki müzakerelerden bu denli endişe duyması ne kadar haklı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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