Dün, 13 Kasım'dan itibaren Kazakistan'ın Çimkent şehrinde, BDT Doğal ve Teknolojik Afetler Devletlerarası Konseyi'nin olağan toplantısı düzenleniyor. Bu bilgi, Kazakistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı basın servisi tarafından duyuruldu.

Tarihi ev sahipliği ve katılımcılar

Bu uluslararası toplantı Kazakistan için özel bir öneme sahip, çünkü ülke böylesine prestijli bir etkinliğe son 11 yılda ilk kez ev sahipliği yapıyor. Bu durum, bölgedeki güvenlik ve iş birliği konularının ne kadar güncel olduğunu göstermektedir.

Toplantıya şunların katılması bekleniyor:

Dokuz BDT ülkesinin acil durumlar konusundaki yetkili temsilcileri;

BDT İcra Komitesi'nin sorumlu yetkilileri.

Tartışılacak temel konular

Konsey üyeleri kapsamlı bir gündemi tartışacaklar. Ana odak noktası şu alanlara yönlendirilecektir: