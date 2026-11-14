Macaristan'da son 125 yılın en şiddetli kuraklığı kaydedildi: Uzmanlar endişeli

Macaristan meteoroloji servisi HungaroMet'ten alınan verilere göre, yılın ilk 10 ayında ülkede son 125 yılın en şiddetli ve emsalsiz kuraklığı kaydedildi. Bu denli keskin doğal süreçler, tüm Orta ve Güney Avrupa'yı ciddi şekilde endişelendiriyor.

1901'den beri görülmemiş kuraklık

Meteorolog ve iklim uzmanı Oliver Sentesh, incelenen tarihsel verilere göre Macaristan'ın bu kadar az yağışı en son 1860'larda yaşadığını belirtiyor. Bunun temel nedeni olarak, sıkça tekrarlanan antisiklonların bulut oluşumunu engellemesi gösteriliyor.

«Genel olarak, gerekli dönemde ülke genelinde 250–300 milimetre daha az yağış gözlemlendi. Matra gibi yüksek dağlık bölgelerde ise açık 400 milimetreye kadar ulaşıyor», — diyor uzman.

Kuraklık göstergeleri Detaylar Ana kaynak HungaroMet (Macaristan Meteoroloji Servisi) Tarihsel dönem 1901'den beri en düşük seviye (aslında 1860'lardan beri görülmedi) Su açığı ölçeği Yedi Balaton Gölü hacmine eşdeğer nem kaybı yaşandı Mali önlemler Su kaynaklarını korumak için 600 milyon avro ayrılıyor

Yedi Balaton Gölü hacminde su kaybedildi

Bu olumsuz eğilimin birkaç yıldır devam etmesi nedeniyle, topraktaki su kıtlığı felaket boyutlarına ulaştı. Hesaplamalara göre, kaybedilen nem hacmi yedi Balaton Gölü miktarına eşittir. Uzmanlarbu sorunun sadece Macaristan ile sınırlı kalmayıp tüm Güney ve Orta Avrupa'yı kapsadığını hatırlatıyor.

Ulusal eylem planı

Bu yıl Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli kuraklık, büyük mali kayıplara ve felaketlere yol açtı. Bu sorunları önlemek amacıyla Macaristan'ın ilgili bakanlıkları, su kaynaklarını korumaya yönelik 600 sayfalık bir eylem planı sundu. Buna göre, önümüzdeki yıllarda su yönetimi ve altyapısını iyileştirmek için 600 milyon avrodan fazla fon harcanması planlanıyor.

Sizce küresel ısınmayı ve şiddetli kuraklığı önlemek için insanlık ne gibi acil önlemler almalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!