Starship Testi: Elon Musk Yüksek Hassasiyetli İnişi Yüksek Değerlendirdi

Uzay araştırmaları ve yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde bir sonraki önemli adım atıldı. SpaceX kurucusu Elon Musk, 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Starship uzay aracı sisteminin 13. test uçuşunun sonuçlarını resmi olarak açıkladı. Söz konusu test, cihazın gelecekteki uzay misyonları, özellikle de Mars uçuşları için teknik imkanlarını daha da genişletmesi açısından önem taşımaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Starship uzay aracının üst aşaması Hint Okyanusu akvaryumuna (akvatoriyasına) son derece yüksek hassasiyetli kontrollü bir iniş gerçekleştirdi. Elon Musk'ın vurguladığı gibi, araç o kadar hassas hareket etti ki, eğer test programında böyle bir görev belirlenmiş olsaydı, onu Mechazilla adı verilen özel fırlatma kulesinin mekanik «kolları» yardımıyla bile yakalamak mümkün olurdu.

Testin ana sonuçları ve teknik durumu

Uçuş sırasında Starship atmosfer katmanına giriş aşamasını başarıyla geçti. Bundan sonra araç kendi motorları yardımıyla gerekli frenlemeyi gerçekleştirerek okyanus yüzeyine yumuşak bir şekilde temas etti. Uzmanlar için en önemli yön, suya indikten sonra bile aracın bütünlüğünü korumuş olması ve şu anda bile su yüzeyinde yüzüyor olmasıdır.

Bu durum, mühendis ve tasarımcılara Dünya'ya döndükten sonra araç gövdesinin ve ısı yalıtım kaplamasının durumu hakkında son derece değerli veriler toplama imkanı sağladı. Bu telemetri verileri, gelecekteki prototiplerin geliştirilmesinde belirleyici bir rol oynayacaktır.

Önümüzdeki görevler ve Mars planları

Ancak bu test uçuşu tamamen başarılı olarak nitelendirilemez. Üst aşama görevini mükemmel bir şekilde yerine getirmiş olsa da, Super Heavy hızlandırıcısı uçuşu suyla sert bir darbe alarak sonlandırdı. Yine de SpaceX ekibi elde edilen deneyime dayanarak sonraki aşamalara hazırlık yapıyor.

Elon Musk'ın sözlerine göre, programın bir sonraki önemli aşaması tam olarak Starship aracını Mechazilla servis kulesi yardımıyla başarıyla yakalamak ve geri döndürmek olacaktır. Şu anda şirket, Starship S40 prototipini yakalama ve geri getirme konusunda özel bir kurtarma operasyonuna hazırlanıyor. Ayrıca gelecekte insanlığı Mars'a götürecek bu devasa program kapsamında Kızıl Gezegen'e ilk insan inişi sürecinin bundan 5-7 yıl sonra gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.