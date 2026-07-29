Starship Testi: Elon Musk Yüksek Hassasiyetli İnişi Yüksek Değerlendirdi

·0·Teknoloji
Starship Testi: Elon Musk Yüksek Hassasiyetli İnişi Yüksek Değerlendirdi

Uzay araştırmaları ve yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde bir sonraki önemli adım atıldı. SpaceX kurucusu Elon Musk, 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Starship uzay aracı sisteminin 13. test uçuşunun sonuçlarını resmi olarak açıkladı. Söz konusu test, cihazın gelecekteki uzay misyonları, özellikle de Mars uçuşları için teknik imkanlarını daha da genişletmesi açısından önem taşımaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Starship uzay aracının üst aşaması Hint Okyanusu akvaryumuna (akvatoriyasına) son derece yüksek hassasiyetli kontrollü bir iniş gerçekleştirdi. Elon Musk'ın vurguladığı gibi, araç o kadar hassas hareket etti ki, eğer test programında böyle bir görev belirlenmiş olsaydı, onu Mechazilla adı verilen özel fırlatma kulesinin mekanik «kolları» yardımıyla bile yakalamak mümkün olurdu.

Testin ana sonuçları ve teknik durumu

Uçuş sırasında Starship atmosfer katmanına giriş aşamasını başarıyla geçti. Bundan sonra araç kendi motorları yardımıyla gerekli frenlemeyi gerçekleştirerek okyanus yüzeyine yumuşak bir şekilde temas etti. Uzmanlar için en önemli yön, suya indikten sonra bile aracın bütünlüğünü korumuş olması ve şu anda bile su yüzeyinde yüzüyor olmasıdır.

Bu durum, mühendis ve tasarımcılara Dünya'ya döndükten sonra araç gövdesinin ve ısı yalıtım kaplamasının durumu hakkında son derece değerli veriler toplama imkanı sağladı. Bu telemetri verileri, gelecekteki prototiplerin geliştirilmesinde belirleyici bir rol oynayacaktır.

Önümüzdeki görevler ve Mars planları

Ancak bu test uçuşu tamamen başarılı olarak nitelendirilemez. Üst aşama görevini mükemmel bir şekilde yerine getirmiş olsa da, Super Heavy hızlandırıcısı uçuşu suyla sert bir darbe alarak sonlandırdı. Yine de SpaceX ekibi elde edilen deneyime dayanarak sonraki aşamalara hazırlık yapıyor.

Elon Musk'ın sözlerine göre, programın bir sonraki önemli aşaması tam olarak Starship aracını Mechazilla servis kulesi yardımıyla başarıyla yakalamak ve geri döndürmek olacaktır. Şu anda şirket, Starship S40 prototipini yakalama ve geri getirme konusunda özel bir kurtarma operasyonuna hazırlanıyor. Ayrıca gelecekte insanlığı Mars'a götürecek bu devasa program kapsamında Kızıl Gezegen'e ilk insan inişi sürecinin bundan 5-7 yıl sonra gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

StarshipElon MuskSpaceXMechazillaUzay
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

HMD Pulse2 Akıllı Telefon Serisinin Tüm Teknik Özellikleri Ortaya ÇıktıHMD Pulse2 Akıllı Telefon Serisinin Tüm Teknik Özellikleri Ortaya ÇıktıBugün, 18:29DoorDash Kendi Özel Drone İle Teslimat İşini BaşlatıyorDoorDash Kendi Özel Drone İle Teslimat İşini BaşlatıyorBugün, 18:25Spotify Uygulamasında Koşu İçin Özel Yapay Zeka Modu BaşlatıldıSpotify Uygulamasında Koşu İçin Özel Yapay Zeka Modu BaşlatıldıBugün, 18:25Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonları dünya pazarında rekor kırdıSamsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonları dünya pazarında rekor kırdıBugün, 17:52Huawei Nova 16 SE akıllı telefonunun ilk canlı fotoğrafları internete sızdırıldıHuawei Nova 16 SE akıllı telefonunun ilk canlı fotoğrafları internete sızdırıldıBugün, 17:27Fast Metals, Kırmızı Çamur Atıklarından Kritik Mineralleri Ayrıştırma Teknolojisini GeliştirdiFast Metals, Kırmızı Çamur Atıklarından Kritik Mineralleri Ayrıştırma Teknolojisini GeliştirdiBugün, 17:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim