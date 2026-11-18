Haaland Norveç'i 90+5'te kurtardı: Portekiz Galler'de gol şovu yaptı
Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son maçları taraftarlara gerçek bir futbol draması yaşattı. Norveç, Danimarka'ya karşı oynadığı İskandinav derbisinde iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip geldi. Erling Haaland ise 90+5. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımına play-off biletini getirdi. Portekiz de Galler deplasmanında zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldı.
Haaland'ın son dakikadaki vuruşu Norveç'e play-off biletini getirdi
Günün en çekişmeli karşılaşması Danimarka ile Norveç milli takımları arasında geçti. İskandinav derbisi sadece prestij mücadelesi değil, aynı zamanda play-off kaderinin belirlendiği kritik bir maç haline geldi.
Danimarkalılar maça çok güvenli başladı. Rasmus Højlund 11. dakikada perdeyi açarken, üç dakika sonra Pierre-Emile Højbjerg farkı ikiye çıkardı. Norveç için durum oldukça zorlaştı.
Ancak konuk ekip pes etmeye niyetli değildi. 37. dakikada Erling Haaland takımının umutlarını canlı tuttu: 2-1.
İkinci yarıda Norveç skoru eşitlemek için tüm gücünü ortaya koydu. Çabaları 83. dakikada meyvesini verdi: Martin Ødegaard kritik bir gol atarak tabelayı dengeledi.
Fakat maçın en dramatik anları henüz yaşanmamıştı. Normal sürenin uzatmalarında, 90+5. dakikada Norveç penaltı kazandı. Sorumluluğu Erling Haaland üstlendi ve fırsatı kaçırmadı.
Haaland'ın isabetli vuruşu Norveç'e 3-2'lik galibiyeti getirdi. En önemlisi, bu gol takıma play-off biletini de kazandırdı. Danimarkalılar ise son dakikalardaki dramadan sonra önemli puanlar kaybettiler.
Danimarka — Norveç — 3:2
Goller: Højlund (11), Højbjerg (14) — Haaland (37, 90+5 — penaltı), Ødegaard (83).
Portekiz, Galler'de beş gollü gerilimden galip ayrıldı
Portekiz milli takımı da grup aşamasının son maçında taraftarlara heyecan dolu bir karşılaşma izletti. Jorge Jesus'un öğrencileri Galler'e konuk oldu ve rakibini 3-2 mağlup etti.
Maçta gol perdesi 11. dakikada açıldı. Bruno Fernandes Portekiz'i öne geçirdi. Ancak ev sahibi ekip hızlı yanıt verdi: 13. dakikada David Brooks skoru eşitledi.
40. dakikada Thomas, Galler'i öne geçirdi. Böylece ilk yarının büyük bölümü ev sahibinin üstünlüğüyle geçti. Ancak devre arasına yakın Portekiz bir kez daha vurdu: 43. dakikada Pedro Neto skoru 2-2'ye getirdi.
İkinci yarıda ise galibiyet golünün sahibi belli oldu. 70. dakikada Forbes, Portekiz'in üçüncü golünü atarak takımına kritik bir üstünlük sağladı.
Dört dakika sonra Neto kırmızı kart gördü ve Portekiz maçın geri kalanını bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı. Gallerli oyuncular sayısal üstünlüğü kullanarak skoru eşitlemeye çalıştı. Ancak Portekizliler galibiyeti korumayı başardı.
Galler — Portekiz — 2:3
Goller: Brooks (13), Thomas (40) — Fernandes (11), Neto (43), Forbes (70).
Uluslar Ligi sonuçları
Karşılaşma
Skor
Galler — Portekiz
2:3
Danimarka — Norveç
2:3
Grup aşaması nasıl sonuçlandı?
Verilen bilgilere göre, Portekiz 15 puanla grubu lider tamamladı. Danimarka 10 puanla ikinci, Norveç ise 7 puanla üçüncü oldu. Galler üç puanla dördüncü sırada yer aldı.
Portekiz grup aşamasını galibiyetle tamamlarken, Norveç için kırılma anı Haaland'ın son dakika penaltısı oldu. Danimarka ise iki gollük üstünlüğü koruyamadığı için hayıflanmak zorunda.
Böylece Uluslar Ligi'nin bu turu iki dramatik galibiyetle akıllarda kaldı. Özellikle Haaland'ın 90+5'teki golü, futbolda son düdük çalana kadar hiçbir şeyin bitmediğini bir kez daha kanıtladı.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…