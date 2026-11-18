Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son maçları taraftarlara gerçek bir futbol draması yaşattı. Norveç, Danimarka'ya karşı oynadığı İskandinav derbisinde iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip geldi. Erling Haaland ise 90+5. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımına play-off biletini getirdi. Portekiz de Galler deplasmanında zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldı.

Haaland'ın son dakikadaki vuruşu Norveç'e play-off biletini getirdi

Günün en çekişmeli karşılaşması Danimarka ile Norveç milli takımları arasında geçti. İskandinav derbisi sadece prestij mücadelesi değil, aynı zamanda play-off kaderinin belirlendiği kritik bir maç haline geldi.

Danimarkalılar maça çok güvenli başladı. Rasmus Højlund 11. dakikada perdeyi açarken, üç dakika sonra Pierre-Emile Højbjerg farkı ikiye çıkardı. Norveç için durum oldukça zorlaştı.

Ancak konuk ekip pes etmeye niyetli değildi. 37. dakikada Erling Haaland takımının umutlarını canlı tuttu: 2-1.

İkinci yarıda Norveç skoru eşitlemek için tüm gücünü ortaya koydu. Çabaları 83. dakikada meyvesini verdi: Martin Ødegaard kritik bir gol atarak tabelayı dengeledi.

Fakat maçın en dramatik anları henüz yaşanmamıştı. Normal sürenin uzatmalarında, 90+5. dakikada Norveç penaltı kazandı. Sorumluluğu Erling Haaland üstlendi ve fırsatı kaçırmadı.