Rusya'da Gmail ve Apple ID ile Yetkilendirme Kuralları Sıkılaştırıldı

·21·Teknoloji
Rusya'da Gmail ve Apple ID ile Yetkilendirme Kuralları Sıkılaştırıldı

Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi, internet kaynağı sahipleri için kullanıcı yetkilendirme kurallarının ihlali durumunda yüksek miktarda para cezaları öngören mevzuat değişikliklerini onayladı. Artık ülke sınırları içindeki site ve uygulamalara yabancı sistemler üzerinden erişimi kısıtlamayan platformlar ciddi mali sorumluluklarla karşı karşıya kalacak. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni yasal düzenlemeye göre, Rusya internet segmentindeki (Runet) kaynaklara erişim için yalnızca izin verilen kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması zorunlu. Bunlar arasında cep telefonu numarası ile doğrulama, devlet kimlik doğrulama sistemleri (ESIA ve Tek Biyometrik Sistem) ile yerel servisler üzerinden yetkilendirme yer alıyor. Bu, Gmail veya Apple ID gibi uluslararası hizmetlerin kullanımını kısıtlamaya yönelik bir sonraki adımdır.

Para Cezaları ve Sorumluluklar

Kural ihlalleri için belirlenen idari yaptırımlar, ihlal edenin statüsüne göre değişiklik gösterecek. Ixbt.com'un haberine göre, gereklilikleri yerine getirmeyen platform sahipleri için para cezaları şu şekilde belirlendi:

  • Vatandaşlar (gerçek kişiler) için — 5 bin ile 10 bin ruble arası;
  • Yetkili kişiler için — 30 bin ile 50 bin ruble arası;
  • Tüzel kişiler için — 200 bin ile 700 bin ruble arası.
Devlet Duması Bilgi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin'in açıklamasına göre, bu önlemler sıradan internet kullanıcılarını hedeflemiyor. Asıl sorumluluk, iki yıl boyunca mevzuat gerekliliklerini görmezden gelen platform sahiplerine yükleniyor. Bu durum, sıradan kullanıcıların hesaplarını kullanmaya devam edebileceği, ancak site sahiplerinin yeni sisteme geçmek zorunda olduğu anlamına geliyor.

Teknolojik Bağımsızlık ve Güvenlik

Rus yasa koyuculara göre, bu önlem ülke internet segmentinin yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltmaya hizmet edecek. Özellikle Batılı ülkeler tarafından sunulan yetkilendirme sistemlerinden vazgeçmek, ulusal veri güvenliğinin sağlanması için önemli bir şart olarak görülüyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için bu gelişme, Rusya segmentindeki servisleri (örneğin e-ticaret, eğitim veya eğlence portalları) kullanırken ek zorluklar yaratabilir. Gelecekte Rus sitelerine kayıt olmak için yalnızca Rus numaralarının veya yerel sistemlerin talep edilmesi olasılığı yüksektir.

Uzmanlar, bu tür bir "dijital egemenlik" politikasının küresel internetin daha fazla fragmantasyonuna (bölünmesine) yol açacağını belirtiyor. Rusya hükümeti, bu adımlarla kullanıcı verileri üzerindeki kontrolü artırmayı ve dış yaptırımlar koşullarında sistem istikrarını sağlamayı amaçlıyor.

RusyaYetkilendirmeGmailApple IDMevzuat
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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