OpenAI ve Microsoft iş birliğinde yeni dönem: GPT 5.6 modeli Copilot'un temeli oldu

·1·Teknoloji
OpenAI ve Microsoft iş birliğinde yeni dönem: GPT 5.6 modeli Copilot'un temeli oldu

Yapay zeka dünyasının iki devi olan OpenAI ve Microsoft arasındaki ilişkilerin soğuduğuna dair söylentilere son verildi. OpenAI, yeni GPT 5.6 modelini tanıtırken, bu teknolojinin Microsoft 365 Copilot sistemi için "tercih edilen model" (preferred model) statüsüne sahip olacağını resmen duyurdu. Bu adım, iki şirket arasındaki stratejik ittifakın hala güçlü olduğunu gösteriyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Daha önce Bloomberg tarafından yayınlanan haberlerde, Microsoft'un maliyetleri düşürmek amacıyla OpenAI yazılımından vazgeçip MAI olarak adlandırılan kendi iç modellerine geçiş yaptığı iddia edilmişti. Özellikle Word ve Excel gibi popüler uygulamalarda Microsoft'un kendi geliştirdiği çözümlerin kullanılacağı yönündeki bilgiler teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak yeni açıklama, bu tahminleri kısmen yalanlıyor.

GPT 5.6: Microsoft uygulamaları için yeni güç

OpenAI tarafından yayınlanan resmi blog gönderisine göre, GPT 5.6 modeli Microsoft 365 ekosistemindeki tüm temel ürünleri destekleyecek. Bunlar şunları içerir:

  • Microsoft Word ve Excel programlarındaki metin ve veri analizi;
  • PowerPoint sunumları oluşturmada akıllı asistan;
  • Cowork platformundaki ekip iş birliği süreçleri;
  • E-posta ve diğer kurumsal hizmetlerin entegrasyonu.
"Microsoft ile ortaklığımız, her zaman gelişmiş yapay zeka yeteneklerini daha fazla insana ve kuruluşa ulaştırmayı hedeflemiştir. Bu ortak taahhüdü sürdürmekten mutluluk duyuyoruz" ifadeleri OpenAI'ın açıklamasında yer aldı. Bu durum, Microsoft kullanıcıları için en güncel sinir ağı yeteneklerinden yararlanma garantisi veriyor.

Uzmanlar, "tercih edilen model" statüsünün, OpenAI yazılımının Microsoft uygulamalarının "kalbi" olmaya devam edeceği anlamına geldiğini belirtiyor. Microsoft, bazı işlevler için daha uygun maliyetli ve küçük modellerini (SLM) devreye alıyor olsa da, en karmaşık ve yüksek seviyeli görevlerin GPT 5.6 tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel BT uzmanları için bu haber oldukça önemli. Çünkü Microsoft 365 hizmetleri ülkemiz kurumsal sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Copilot sisteminin en yeni GPT 5.6 modeli temelinde çalışması, Özbekçe metinlerle çalışma kalitesinin ve mantıksal çıkarım düzeyinin daha da artmasına katkıda bulunabilir.

Özetle, teknoloji devleri arasındaki "ayrılık" hakkındaki dedikodular biraz abartılmış olabilir. OpenAI ve Microsoft iş birliği, yapay zeka pazarındaki liderliği korumak adına her iki taraf için de hayati bir gereklilik olmaya devam ediyor.

OpenAIMicrosoftGPT 5.6CopilotYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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