Microsoft satış temsilcilerini OpenAI ve Anthropic ürünlerini eleştirmeleri için eğitiyor

Yapay zeka pazarındaki rekabet yeni bir aşamaya taşınıyor. Microsoft, satış personeline OpenAI, Google ve Anthropic gibi ana rakiplerinin ürünlerini olumsuz yönde tanımlamaları ve kendi geliştirdikleri çözümleri öne çıkarmaları konusunda özel talimatlar veriyor. Bloomberg'in şirketin iç strateji toplantısına dayandırdığı habere göre, bu durum Techcrunch.com tarafından haber veriliyor.

Yeni mali yıl için düzenlenen bu toplantıda Microsoft yöneticileri, çalışanlarına şirketin kendi modellerini rakiplerinkinden daha verimli ve daha uygun maliyetli olarak sunma planını açıkladılar. Şirketin başkan yardımcısı Jay Parikh'e göre, diğer şirketler sadece parça satarken, Microsoft müşterilere eksiksiz ve entegre bir sistem sunuyor.

Rakiplere karşı sert saldırı

Toplantı sırasında üst düzey bir yönetici olan Jacob Andreou, Copilot sistemini Anthropic tarafından geliştirilen Claude sohbet botu ile doğrudan kıyasladı. Andreou, Microsoft uygulamaları içinde çalışırken Anthropic modellerinin daha yavaş olduğunu, doğruluğunun düşük kaldığını ve gerekli güvenlik entegrasyonlarından yoksun olduğunu iddia etti. Bu tür sert açıklamalar, Microsoft'un pazara yönelik yaklaşımının değiştiğini gösteriyor.

Dikkat çekici olan nokta, Microsoft'un eleştirdiği bu şirketlerle uzun süredir iş birliği içinde olmasıdır. Özellikle OpenAI modelleri, Microsoft ürünlerinin temelini oluşturmaktadır. Ancak son bilgilere göre şirket, maliyetleri düşürmek amacıyla Word ve Excel gibi amiral gemisi uygulamalarında OpenAI ve Anthropic modellerini kademeli olarak kendi geliştirdiği çözümlerle değiştiriyor.

Microsoft ve OpenAI arasındaki ilişkiler, Nisan ayında iş birliği anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesinin ardından biraz soğumuş olabilir. Güncellenen anlaşmaya göre OpenAI, artık teknolojilerini Microsoft'un rakiplerine de satma hakkına sahip oldu. Bu durum, Microsoft'u kendi bağımsız ekosistemini daha agresif bir şekilde tanıtmaya zorluyor.

Yatırımcı güvenini kazanma hamlesi

Şirketin bu stratejisinin arkasında ekonomik faktörler de yatıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca yatırımcılar, Microsoft'un yapay zeka altyapısına yaptığı devasa harcamaların ne zaman karşılığını vereceği konusunda şüphelerini dile getirmeye başlamıştı. Şirket yönetimi, ürünlerinin rekabet gücünü vurgulayarak piyasa katılımcılarını sakinleştirmeyi ve uzun vadeli stratejiye olan güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

Şimdilik Anthropic ve Microsoft temsilcileri bu haberler hakkında resmi bir yorum yapmaktan kaçındı. Teknoloji dünyasında bu tür "ticaret savaşları" olağan olsa da, Microsoft'un yakın ortaklarına karşı bu yöntemi kullanması, sektördeki güç dengelerinin değiştiğini gösteriyor.