Devre arasından sonra Abdulilah el-Amri'nin yerine oyuna giren Al-Hilal savunmacısı Ali Lajami, Özbek futbolcuya karşı sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi bu durumu ciddi bir kural ihlali olarak değerlendirerek oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Özbekistan ve Suudi Arabistan milli takımları arasındaki hazırlık maçındaki en çok tartışılan anlardan biri Ali Lajami'nin oyundan atılmasıydı. Suudi savunmacı ikinci yarının başında yedek kulübesinden oyuna girmiş ancak kısa süre sonra Özbek futbolcuya yaptığı sert müdahale nedeniyle takımını sahada 10 kişi bırakmıştı. Suudi oyuncular hakem kararına ne kadar itiraz etseler de, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart kararı geçerliliğini korudu.

Suudi futbolcular bu karara sert tepki gösterdi. Ancak durum VAR aracılığıyla yeniden incelendikten sonra hakem kararında ısrarcı oldu. Sonuç olarak Lajami sahayı terk etmek zorunda kaldı ve Suudi Arabistan maçın geri kalanını bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı.

Ürdünlü uzman hakem kararını destekledi

Bu pozisyon etrafındaki tartışmalara Ürdünlü hakemlik uzmanı Ahmed Ebu Hatice de katıldı. Al-Meydan gazetesine verdiği röportajda, Ali Lajami'nin oyundan atılmasının doğru bir karar olduğunu vurguladı.

«Ali Lajami'nin Özbekistan maçında oyundan atılması doğru bir karar. Çünkü rakibine karşı aşırı güç kullandı», dedi uzman.

Yani uzmana göre hakemin kırmızı kart göstermesi için yeterli gerekçe vardı. VAR incelemesinden sonra da kararın değişmemesi, bu pozisyona verilen değerlendirmeyi bir kez daha teyit etti.

Lajami milli takımdaki ilk kırmızı kartını gördü

Kooora'nın verilerine göre Ali Lajami, Suudi Arabistan milli takımı formasıyla çıktığı 27. maçında kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

Ancak kulüp düzeyinde bu tür durumlarla ilgili deneyimi var. Savunmacı daha önce üç kez oyundan atılmıştı: Al-Nassr formasıyla iki kez, Al-Khaleej takımında ise bir kez kırmızı kart görmüştü.

Özbekistan'ın galibiyetiyle biten maç

Hatırlatalım, 17 Kasım'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen uluslararası hazırlık maçında Özbekistan milli takımı, Suudi Arabistan'ı 2:1 mağlup etti.

Şerzod Esanov ilk yarıda rakip kaleyi iki kez havalandırarak milli takımımıza galibiyeti getirdi. Suudiler ise Firas el-Bureykan'ın golüyle karşılık verdi.

Lajami'nin oyundan atılması maçtaki gerilimi daha da artırdı. Ancak bu maçtan Özbek taraftarlar için en önemlisi, milli takımımızın güçlü bir rakibe karşı aldığı galibiyetti. Artık Suudi savunmacının milli takım formasıyla gördüğü ilk kırmızı kart da bu maçın akılda kalan detaylarından biri haline geldi.