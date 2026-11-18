UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son 6. haftasında taraftarlar gerçek bir dramaya ve gol dolu bir maça tanıklık etti. Deplasmanda Danimarka'ya konuk olan Norveç milli takımı direnç göstererek rakibini 3:2 skorla mağlup etti ve turnuvanın play-off aşamasına bilet kazandı.

Dramatik karşılaşma ve belirleyici penaltı

Maç Norveçliler için çok zor başladı. Danimarkalı futbolcular Rasmus Højlund ve Pierre-Emile Højbjerg'in golleriyle ev sahibi ekip 2:0 öne geçmişti. Ancak "Vikingler" pes etmedi: