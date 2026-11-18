Danimarka karşısında kritik galibiyet ve Haaland'dan yeni bir rekor: Detaylar neler?
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son 6. haftasında taraftarlar gerçek bir dramaya ve gol dolu bir maça tanıklık etti. Deplasmanda Danimarka'ya konuk olan Norveç milli takımı direnç göstererek rakibini 3:2 skorla mağlup etti ve turnuvanın play-off aşamasına bilet kazandı.
Dramatik karşılaşma ve belirleyici penaltı
Maç Norveçliler için çok zor başladı. Danimarkalı futbolcular Rasmus Højlund ve Pierre-Emile Højbjerg'in golleriyle ev sahibi ekip 2:0 öne geçmişti. Ancak "Vikingler" pes etmedi:
İlk gol: İlk yarının sonunda Erling Haaland, kalecinin hatasını değerlendirerek farkı bire indirdi.
Denge: Mücadelenin 83. dakikasında takım kaptanı Martin Ødegaard skoru eşitledi.
Galibiyet golü: Karşılaşmanın normal süresine eklenen beşinci dakikada (90+5) kullanılan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çeviren Erling Haaland maçın kaderini belirledi ve takımına kritik bir galibiyet kazandırdı.
Maç istatistikleri
Detaylar
Turnuva
UEFA Uluslar Ligi (6. hafta)
Sonuç
Danimarka — Norveç 2:3
Belirleyici gol
Erling Haaland (90+5, penaltı)
Sonuç
Norveç play-off (çeyrek final) biletini kazandı
Haaland'ın golleri ve dünya rekorları bağlamı
Bu maçta duble yapan Erling Haaland'ın Norveç milli takımı formasıyla attığı toplam gol sayısı 68'e ulaştı. Dikkat çekici olan ise, bu verimli istatistiğe ulaşması için golcünün sadece 61 maçta sahaya çıkmış olmasıdır.
Bilgi olarak, milli takımlar tarihinde en çok gol atan futbolcu olan Portekizli Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca milli takım formasıyla toplam 146 gol kaydetti. Haaland'ın genç yaşına rağmen sergilediği bu yüksek performans, gelecekte büyük rekorları kırabileceğinin bir göstergesidir.
Sizce Erling Haaland gelecekte milli takımlar düzeyinde en çok gol atan oyuncu olma rekorlarını kırabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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