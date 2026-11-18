UEFA Uluslar Ligi'nin 2026/27 sezonunda grup aşaması sona erdi. Artık Avrupa futbolunun en güçlü sekiz milli takımı şampiyonluk için mücadeleye devam edecek. Bunlar arasında son şampiyon Portekiz de yer alıyor. Ancak önünde Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya gibi ciddi rakipler bulunuyor.

Çeyrek finale yükselen sekiz milli takım

Grup aşaması sonuçlarına göre, aşağıdaki milli takımlar çeyrek finale adını yazdırdı:

Fransa;

Belçika;

Almanya;

Hollanda;

İngiltere;

İspanya;

Norveç;

Portekiz.

Bu listede Avrupa futbolunda söz sahibi olan takımlar yer alıyor. Özellikle Erling Haaland önderliğindeki Norveç'in bir üst tura çıkması dikkat çekici.

Kura çekimi ne zaman?

Çeyrek final kura çekimi 20 Kasım'da gerçekleştirilecek. Bu tarihten sonra takımların rakipleri belli olacak.

Çeyrek finalin ilk maçları 25–27 Mart 2027 tarihlerinde, rövanş maçları ise 28–30 Mart tarihlerinde oynanacak.

Turnuvanın final aşaması ise 9–13 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Son şampiyon — Portekiz

Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz milli takımıdır. Geçen sezonun finalinde Portekiz, İspanya ile normal sürede 2-2 berabere kalmış, penaltı atışlarında ise 5-3 galip gelmişti.

Şimdi takım şampiyonluk unvanını korumaya çalışacak. Ancak bunun için Portekiz'in Avrupa futbolundaki en güçlü rakiplerin direncini kırması gerekecek.

Uluslar Ligi, Euro 2028 için de önemli

Turnuva sonuçları, 2028 Avrupa Şampiyonası eleme aşamasıyla da bağlantılı. Bu nedenle milli takımlar için Uluslar Ligi'ndeki sonuçlar sadece kupa değil, aynı zamanda Euro 2028 yolundaki fırsatlar açısından da büyük önem taşıyor.

20 Kasım'daki kura çekimi çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek. Futbolseverlerin aklındaki tek soru şu: Portekiz yine şampiyon mu olacak yoksa bu kez kupa başka bir takımın mı olacak?